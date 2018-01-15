Betam: Kasım döneminde işsizliğin sabit kalmasını bekliyoruz

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi\'ne (Betam) göre, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde yüzde 12.2 düzeyine çekilen tarım dışı işsizlik, Kasım döneminde de aynı düzeyini koruyacak.

Betam Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Araştırma Görevlisi Mine Durmaz ve Araştırma Görevlisi Yazgı Genç tarafından hazırlanan İşgücü Piyasası Görünümü: Ocak 2018 notunda, mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranının, Ekim döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0.5 yüzde puan azalarak 12.2’ye gerilediği anımsatıldı ve eklendi:

\"Diğer taraftan, mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre toplumsal cinsiyet ayrımında mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı kadın ve erkek işsizlik oranında azalma gözlemlenmektedir.

\"Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının Kasım 2017 döneminde 12.2 seviyesinde sabit kalacağını öngörmektedir.\"

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Ekim döneminde, Eylül dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü artışının \"19 bin ile sınırlı kalarak 26 milyon 318 bine yükselirken, tarım dışı istihdamın 148 bin artarak 23 milyon 107 bin kişiye\" çıktığı belirtilen notta, \"Bu gelişmeler çerçevesinde tarım dışı işsiz sayısı da 129 bin kişi azalarak 3 milyon 211 bine, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12.7’den yüzde 12.2’ye düştü. Ocak 2017’den itibaren azalmakta olan işsizlik oranı halen Mart 2016’da ulaştığı yüzde 11.7’lik en düşük seviyeniin üzerindedir\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Betam tahmin modeli, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin Ekim 2017 döneminde 0.2 yüzde puan düşüşle yüzde 12.5 seviyesine gerileyeceğini tahmin etmişti.

\"Ekim döneminde bir önceki döneme kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0.5 yüzde puan azalarak yüzde 12.7’den yüzde 12.2’ye geriledi.

\"Betam tahmin modeli Kasım döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 12.2 seviyesinde sabit kalacağını öngörmektedir.

\"Tahminde kullanılan ekonometrik modelde İŞKUR verileri, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı gibi farklı birçok değişken kullanılmaktadır.

\"Bütün etkenler değerlendirilerek oluşturulan tahmine göre Kasım 2017 döneminde tarım dışı işsizliğin 12,2 seviyesinde kalması beklenmektedir.\"

Hizmet istihdamında güçlü artış devam ediyor

Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre Ekim döneminde Eylül dönemine kıyasla tarım ve inşaat sektörlerinde istihdam azalırken; sanayi ve hizmetler sektörlerinde istihdamın arttığı belirtilen notta, \"Eylül döneminde sanayide istihdam 16 bin azalırken; Ekim döneminde sanayi istihdamında artış gözlenmiştir (49 bin). İnşaatta Eylül 2017’de gözlemlenen 23 binlik istihdam azalışı Ekim 2017’de 8 bine gerilemiştir. Ağustos 2017’den itibaren hizmet istihdamında görülen güçlü artış Ekim 2017 döneminde de devam etmiştir (107 bin)\" denildi.

Tarım dışı işsiz sayısı son bir yılda 364 bin azaldı

Notta, Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmamış tarım dışı işgücü 784 bin (yüzde 3.1), tarım dışı istihdam 1 milyon 148 bin (yüzde 5.2) azaldığı da belirtilerek, \"Bu gelişmelerin sonucunda tarım dışı işsiz sayısı da 364 bin azalarak 3 milyon 241 bine gerilemiştir\" denildi.

İşsizlikte kadın- erkek farkı azalıyor

Nota göre, Eylül döneminden Ekim dönemine kadınlarda ve erkeklerde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı azaldı. Buna göre, kadın tarım dışı işsizlikte 0.8 yüzde puan, erkek tarım dışı işsizlikte ise 0.3 yüzde puan azalma gözlemlendi ve tarım dışı işsizlik kadınlarda yüzde 13.1, erkeklerde ise 8.6\'ya geriledi. (Grafik)