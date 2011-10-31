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Spor

Beştepe'ye dönüş ertelendi ANKARA (A.A)

31 Ekim 2011 23:30

-Beştepe'ye dönüş ertelendi ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Ankaragücü Futbol Takımı'nın Beştepe'deki tesislere dönüşü haftaya kaldı. Samsunspor maçının 4 Kasım Cuma günü oynanacak olması ve takımın da bir gün önce Ankara'dan ayrılması nedeniyle bu kararın teknik direktör Ziya Doğan'ın isteği üzerine alındığı belirtildi. Ziya Doğan'ın, çalışmaların Saray Tesisleri'nde tamamlanmasının antrenman programının aksatmaması nedeniyle bunu Başkan Cengiz Topel Yıldırım'dan istediği ve bu nedenle takımın Beştepe'ye taşınmasının haftaya ertelendiği ifade edildi.

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