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Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Basına kapalı gerçekleşen ve saat 16.05'te başlayan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü

10 Ocak 2018 19:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen ve saat 16.05'te başlayan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini destekleyeceklerini açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Beştepe'teye davet etmişti. 

Görüşmede de Bahçeli'nin destek açıklaması ve ittifak seçeneklerinin konuşulması bekleniyordu. Görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. 

CNN Türk muhabiri Murat Pazarbaşı'nın edindiği bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Devlet Bahçeli'ye bundan sonraki süreçte beraber adım atılması konusundaki görüşünü iletti, Bahçeli'ye yerli ve milli duruşu için teşekkür etti. MHP lideri Bahçeli de, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini iletti. 

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