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Beştepe'de Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi

  ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, Beştepe'de  Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi kapsamında bir araya geldi

04 Nisan 2018 17:01

 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, Beştepe\'de  Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi kapsamında bir araya geldi. 


(FOTOĞRAF) 

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