ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, Beştepe'de Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi kapsamında bir araya geldi
04 Nisan 2018 17:01
ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, Beştepe\'de Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
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