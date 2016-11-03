Beştepe'de kritik Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşmesi sona erdi. Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan ile Bahçeli'nin gündeminde başkanlık sistemi ile birlikte idam tartışmaları yer alıyor. MHP lideri Bahçeli idam cezasının anayasa paketinden ayrı getirilmesini isteyerek PKK lideri Abdullah Öcalan'ı da kapsamasını talep etti.

Gündem idam tartışmaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Çok yakın. Meclis'ten kısa sürede geçeceğine inanıyorum" dediği idam tartışmasına ilişkin olarak, "AKP hazırsa MHP dünden vardır. Sayın Başbakan'a diyorum ki gelin bu işi bitirelim, idam cezasını düzeleyen tasarı veya teklifin TBMM'ye gelmesi halinde MHP gereğini yapacaktır" demişti.