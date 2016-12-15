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Beştepe'de güvenlik zirvesi

Toplantı 2 saat 15 dakika sürdü

15 Aralık 2016 11:56

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı yapılıyor. Toplantıda terör saldırıları ile Irak ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Toplantı, saat 16.30'da bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 32. Muhtarlar Toplantısı'nda anayasan aldığı yetkiye dayanarak bütün terör örgütlerine karşı 'milli seferberlik ilan ettiğini açıklamıştı. Erdoğan, “Ülkemiz adı konulmamış Sevr tehdidi ile karşı karşıya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olarak, PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle, DHKP-C'siyle tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum" demişti.

 

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