Beştepe'de 30 Ağustos resepsiyonu (2)

RESEPSİYONDAN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95 yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde resepsiyon verdi. Erdoğan’ın ilk sivil Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki \'Başkomutan\' sıfatıyla verdiği üçüncü resepsiyon oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Havuzlu Bahçe’deki resepsiyona, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile beraber geldi. Saygı duruşunun ardından resepsiyonda Beştepe Millet Camisi İmamı Adem Kemaneci şehitler için Kur\'an-ı Kerim okudu. Ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan kısa film gösterimi yapıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetlilerine hitaben bir selamlama konuşması yaptı.

Yabancı konuklar için Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşmasının simültane tercümesi yapıldı.

KİMLER KATILDI

Resepsiyona, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Hakan Çavuşoğlu ve Recep Akdağ, MİT Müsteşarı Fidan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM Başkanlarından Bülent Arınç ve Köksal Toptan, eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, milletvekilleri, yüksek yargı organlarının başkanları, şehit yakınları ve gaziler, Doğan Yayın Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Vuslat Doğan Sabancı ve Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Yandex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO\'su Mehmet Ali Yalçındağ’ın yanısıra Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, yazarlar Fatih Çekirge ve Vahap Munyar, Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik de resepsiyona katıldı.

DAVETLİLERLE SOHBET ETTİ

Erdoğan çifti, resepsiyona katılan eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller, Doğan Yayın Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Vuslat Doğan Sabancı ve Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Yandex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO\'su Mehmet Ali Yalçındağ’ın yanı sıra şehit yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

Azınlık cemaatlerinin temsilcilerinin de bulunduğu resepsiyonda, Gülben Ergen, Necati Şaşmaz, Berdan Mardini ve Alişan\'ın da aralarında bulunduğu sanat ve spor camiasından isimler de yer aldı.

Farklı spor dallarında uluslararası derece elde eden sporcuların katıldığı resepsiyona, basın yayın kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, yabancı ülkelerin Ankara büyükelçileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İstanbul\'da göreve başlayan bekçiler, harbiyeli öğrenciler ile sınıflarını temsilen farklı rütbede askerlerin de yer aldığı çok sayıda isim hazır bulundu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİDE RESEPSİYONA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrasında eşi Emine Erdoğan ile resepsiyona katılan davetlilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için ayrılan protokol bölümünde, Trabzon\'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi\'nde görevliyken İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 43 yaşındaki Fethi Sekin\'in ailesi de yer aldı.

Bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk\'ün ailesi ile Batman\'ın Kozluk ilçesinde okulundaki karne töreninin ardından evine giderken PKK\'lı teröristlerin saldırısıyla şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın ailesi de katıldı.

Bu sırada Fetullahçı Terör Örgütü\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde şehit olan Mustafa Solak\'ın oğlu Emre Solak ile eşi Melek Solak, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Solak ailesi, Erdoğan çiftini evlerine davet etti.

BAŞBAKAN VE MİT MÜSTEŞARI SOHBET ETTİ

Öte yandan, Başbakan Yıldırım ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da bir süre ayaküstü sohbet etti.

Ümit KOZAN/ ANKARA, (DHA)-

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