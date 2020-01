Beştepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu (Geniş haber) 

Ümit KOZAN- Hakime TORUN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe\'de resepsiyon verdi. Yerli ve yabancı konukların katıldığı resepsiyonda konuşan Erdoğan, darbelerin, cuntaların ve vesayet girişimlerin tarihimizde Cumhuriyetin kazanımlarına darbe vuran karanlık duraklar olduğunu belirterek, \"Cumhuriyetimizin 100\'ncü yıldönümünü ortaya koyduğumuz hedefler ile 2023\'e yüklediğimiz vizyon çerçevesinde kutlamayı planlıyoruz. Bunun için şimdiden hazırlıklara başladık\" diye konuştu.

Beştepe\'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu\'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Erdoğan’ın ilk sivil Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ndeki verdiği dördüncü resepsiyonda, siyaset, sanat, iş dünyası ve spor camiasından çok sayıda yerli ve yabancı konuk yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyon yaptığı konuşmada Cumhuriyetin 100\'üncü yıl hedefine ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Yabancı konuklar için konuşması simültane tercümesi yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

\"Ülkemizde yıllarca Cumhuriyet\'in ve Gazi Mustafa Kemal\'in adını kullanarak kendilerine bir statü elde etmeye çalışanların bu hedef doğrultusunda attıkları hiç bir somut adımın olmaması dikkat çekicidir. Hatta tam tersine Türkiye ne zaman muasır medeniyet seviyesi yönünde bir kalkınma hamlesi başlatsa birileri hemen çıkıp Cumhuriyet\'i korumak ve kollamak adına buna engel olmuştur. Darbeler, cuntalar vesayet girişimleri tarihimizde hep Cumhuriyet\'in kazanımlarına darbe vuran karanlık duraklar olarak geçmiştir. Cumhuriyetimizin 100\'ncü yıldönümünü ortaya koyduğumuz hedefler ile 2023\'e yüklediğimiz vizyon çerçevesinde kutlamayı planlıyoruz. Bunun için şimdiden hazırlıklara başladık.

100\'NCÜ YIL KUTLAMALARIMIZ AŞAMA AŞAMA 2023\'E KADAR SÜRECEKTİR

Oluşturulan eylem planıyla son aşamaya geldik. Önümüzdeki yıldan itibaren somut ürünleri ortaya konmaya başlayacak olan 100\'ncü yıl kutlamalarımız aşama aşama 2023\'e kadar sürecektir. Türkiye\'nin gelecek çeyrek ve hatta yarım yüzyılının belirleyicisi olduğuna inandığım 2019 yılı bu vizyonun başarıya ulaşmasında kritik bir önem sahiptir. Bu çerçevede sorumluluk sahibi herkesin birikimini ve imkanlarını ülkemizin daha güçlü, daha müreffeh daha mutlu, huzurlu geleceği için seferber etmesini bekliyoruz. 2023 Türkiye\'sini inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. Önümüze çıkartılan engelleri yıllardır neredeyse kesintisiz bir şekilde süren saldırıları Allah\'ın yardımı ve milletimizin desteği ile birer birer boşa çıkartıyoruz. Küresel ve bölgesel düzeyde başarıya ulaşan projelerin, senaryoların hiçbiri de ülkemizde işe yaramadı.\"

\"TÜRKİYE, ASIRLARA VARAN BİRİKİMİ İLE DÜNYADADEVLETLERE ÖRNEK OLMUŞTUR\"

Türkiye\'nin asırlara varan birikimi ile dünyada devletlere örnek olmuş bir devlet olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Türkiye\'yi, Cumhuriyetimizin 94\'üncü yılını kutluyor olmamıza bakarak nevzuhur bir devlet sananlar, gerimizdeki binlerce yıllık birikimi, tecrübeyi, gücü göremediler. Türkiye bir kabile devleti değildir. Türkiye asırlara varan birikimi ile dünyada devletlere örnek olmuş bir devlettir. İlk çeyrekte 5,1 büyüme gösterdi Türkiye. Yıl sonu itibarıyla bu büyüme oranının Allah\'ın izniyle yüzde 7\'yi bulacağına inanıyorum. Şu andaki gidiş oraya. İhracatımızda inşallah yakaladığımız 157-158 milyar dolarları yeniden yakalayacağız, daha üzerine çıkacağız. Merkez Bankamızdaki döviz rezervini bir ara 135 milyar dolara kadar çıkarmıştık, şu anda 116-117 milyar dolardayız. Ama yeniden 135 milyar dolarlara ulaşacak ve onları da aşacağız. 2013\'te IMF\'ye olan borcumuzu sıfırladık. Şimdi onlar bizden borç istiyor. Böyle bir noktaya geldik. \'Zor oyunu bozar\' derler. Milletimizle bir olup bu oyunu bozacağız. Karşımızdakiler, Demokrasi ile hareket ediyorlarsa demokrasinin kuralları ile bozacağız. Hakka hukuka uygun hareket ediyorlarsa hukukun kuralları ile bozacağız. Karşımızdakiler bunların hiçbirine uymuyorsa o zaman bu oyunu zorla bozacağız. Bizim kitabımızda esaret, köle olmak yoktur. Bizim için özgürlük her şeyin başıdır\" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini de açıkladı.

KİMLER KATILDI

Resepsiyona, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, Başbakan yardımcıları, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Başbakan Tansu Çiller, Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, yüksek yargı organları başkanları, şehit yakınları ve gaziler, Doğan Yayın Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Suna-İnan Kıraç Vakfı Başkan Yardımcısı İnan Kırıç, işadamı Halit Cıngıllıoğlu, Doğan Haber Ajansı Genel Müdürü Rıfat Akkaya, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, yazarlar Abdülkadir Selvi, Fatih Çekirge ve Vahap Munyar, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Doğan Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Ümit Kozan da resepsiyona katıldı.

DAVETLİLERLE SOHBET ETTİ

Erdoğan çifti, resepsiyona katılan eski başbakan Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın yanı sara diğer davetliler ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Azınlık cemaatlerinin temsilcilerinin de bulunduğu resepsiyonda, Hülya Koçyiğit, Bedia Akartürk, Metin Şentürk, Mustafa Keser ve Orhan Gencebay’ın da aralarında bulunduğu sanat ve spor camiasından katılan isimler arasında ye aldı.

TÜRKİYE’NİN YÜREĞİNİ ISITAN İSİMLER DE RESEPSİYONA KATILDI

Resepsiyona siyaset, sanat, iş ve spor dünyasından isimler, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları da davet edildi. Davetliler arasında, davranışlarıyla tüm Türkiye\'nin yüreğini ısıtan isimleri ve başarı hikayesi yazan vatandaşlarda hazır bulundu.

Davetliler arasında, Bursa\'da meyve bahçelerinden geçerken hamile eşi için ağaçtan erik ve kayısı kopartan ve meyvelerin parasını ağaca asan minibüs şoförü Soner Kaya da yer aldı. Ağaca, 5 lira ile birlikte \"Hayırlı bayramlar abi. Kayısı ve erikten aldık. Hakkını helal et. Eşim hamile...\" notunu bırakan Kaya\'ya Ahilik Beratı da verilmişti.

\"RİZELİ HEİDİ\"

Yine davetliler arasındaki dikkati çeken bir başka isim ise anne keçi ve yavrusunu sırtlayan \'Rizeli Heidi\' Hamdu Sena oldu.

Zonguldak\'ta bindikleri otobüste \"kirlenmesin\" diye koltuğa oturmayan madenciler ve engelli yeğenine 40 yıldır annelik yapan Pakize Memiş, Külliye\'deki resepsiyona katılanlar arasındaydı.

Malatya\'da temizlik işçisi olarak çalıştığı tekstil fabrikasında iplik üretiminden makinelerin bakımına kadar her şeyi öğrenerek, kumaş fabrikası kuran Şehriban Şahin’de resepsiyona katıldı.

Muş\'ta toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen drone tasarlayan ortaokul öğrencisi Mert Delibalta da resepsiyona davetliler arasında ilgi gördü. Erdoğan\'ın resepsiyona davet ettiği isimler arasında girişimciler de yer aldı. Aydın\'ın Kuyucak ilçesinde kuru inciri farklı şekilde kurutarak incir cipsini geliştiren anne-kız girişimciler Semra ve Gizem Ünal da Külliye\'ye davet edilenler arasındaydı. Eşinin yol kenarındaki tezgâhta satamadığı yaş incirleri, ince ince dilimleyip kurutarak değerlendiren anne-kız girişimciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın Genç Çiftçi Projesi\'nden 30 bin lira hibe almıştı.

YILDIRIM ÇİFTİ, AYDIN DOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki resepsiyona katılan davetlilerle yakından ilgilendi. Başbakan Yıldırım, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın yanı sara diğer davetliler ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

DEVLET BAHÇELİ’DE KATILDI

MHP Lideri Devlet Bahçeli’de resepsiyona MHP’li kurmaylarıyla katıldı. Bahçeli, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan ve Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ile sohbet etti.

