Beştepe'de 1 yılda 1 milyar 292 milyon lira harcanmış

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen “Cumhurbaşkanlığı 2016 Yılı Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli”nde Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin 2016 yılı denetim raporunda yer almayan bazı harcamaların yer aldığı belirtildi. Kesin hesaba göre Külliye’de, 2016 yılında 1 milyar 292 milyon 555 bin 356 lira harcandığı aktarıldı.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberi şöyle:

CHP’li vekiller, komisyon görüşmeleri sırasında, Cumhurbaşkanlığı Saray’ının yapım ve tefriş maliyetini öğrenmek istedi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, “Külliye’ye taşınırken bu rakamların içerisinde tefrişin, ana tefriş malzemelerinin de olduğunu biliyoruz. Yani biz gittiğimizde Külliye’de bütün masalar, koltuklar her şey vardı ve ihale kapsamında alınmıştı. Külliye’nin devlete maaliyeti 1 milyar 370 milyon lira” dedi.

Kesin Hesaba göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı 2016 yılında 434 milyon 96 bin lira ödenek aldı. Yıl içinde Maliye Bakanlığı’ndan alınan 915 milyon 400 bin lira ek ödenek ile birlikte Külliye’nin kasasındaki para 1 milyar 349 milyon 496 bin liraya çıkarıldı. Bunun 4 milyon 396 bin 100 lirası Dışişleri Bakanlığı bütçesine aktarıldı.

Kesin Hesap Cetveli’ne göre, 2016’da Külliye’nin Beştepeşöyle:

Yazı araçları, yazım, çizim ve ölçüm araç ve malzemeleri, kâğıt ürünler, yazıcı, fotokopi ve baskı makinesi malzemeleri, küçük kırtasiye gerek ve malzemeleri gibi genel “kırtasiye malzemeleri” kalemi için 1 milyon 540 bin 858 TL.

Tek kullanımlık mutfak eşyaları için 405 bin 986 TL. Servis ve saklama kapları için 118 bin 595 TL. Sofra ve çatal-bıçak takımları için 158 bin 831 TL.

Beslenme/gıda ve mutfak cihaz ve aletleri için 3 bin 655 TL.

Temizlik malzemeleri için 689 bin 766 TL, temizlik araç ve gereçleri için 485 bin 211 TL, temizleme ve dezenfeksiyon solüsyonları için 873 bin

941 TL olmak üzere “temizleme ekipmanları” için toplamda 2 milyon 48 bin 920 TL. Yıkama, temizleme ve ütüleme cihaz ve araçları için 3 milyon 553 bin 92 TL. Böylece temizlik için toplam 5.5 milyon TL.

Giyecekler için 3 milyon 85 bin 394 TL, mefruşat ürünleri için 2 milyon 20 bin 139 TL.

İçecek için 610 bin TL. (İçecek grubunda, sadece alkolsüz içecek alımı yapıldı: 610 bin 653 TL)

Baharat ve çeşniler ile çikolata ve tatlandırıcılar için 104 bin 625 TL.

Kuş ve kümes hayvanları, balık, köpek ve kedi ve diğer hayvanlar olmak üzere “yem grubu” kalemi için toplam 44 bin 160 TL.

Otomobil lastikleri için 699 bin 543 TL, minibüs ve kamyonet lastikleri için 11 bin 799 TL, kamyon ve otobüs lastikleri için 13 bin 752 TL, traktör ve iş makinesi lastikleri için 3 bin 841 TL olmak üzere “nakil vasıtaları lastikleri” toplamda 728 bin 936 TL. Taşıtların yedek parçaları için 244 bin 813 TL. Taşıtlar için toplamda 973 bin 749 TL.

Hediye amaçlı taşınır malzemeler için 1 milyon 396 bin 947 TL.

Güvenlik, korunma ve gösteri amaçlı tüketim malzemeleri için 424 bin 488 TL.