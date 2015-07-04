Beştepe Camii'nin imam kürsüsü 40 bin liraya mı mal oldu?

Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde inşa edilen 3 bin kişilik dev cami açıldı. Kocatepe Camisi ve Diyanet’in VIP camisinden sonra Ankara’nın en büyük 3. camisi olan Beştepe Millet Camii’nde yalnızca imamın oturması için yapılan kürsünün (mahfil) 40 bin liraya mal olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Saray’dan farklı bir girişi olan caminin oturum alanı 5 bin 177 metrekareyi buluyor. Bodrum, namaz katı ve mahfil katından oluşan caminin, her biri iki şerefeli, yükseklikleri 59.30 metre olan dört minaresi bulunuyor.

Camide, tıpkı Saray’da olduğu gibi altın varaklı süslemeler de bulunuyor.

Caminin imamı eski Beykoz Riva Camisi İmamı Mehmet Bilir oldu. Bilir, 2010 yılında Moskova’da, 2014’te Malezya’da düzenlenen Kuranıkerim okuma yarışmasında dünya ikincisi olmuştu.