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Ekonomi

BES'ten 10 yıldan önce çıkana yüzde 15 kesinti

Bakanlar Kurulu, bireysel emeklilik sisteminden ayrılırken yapılacak stopaj kesintisi oranlarını belirledi

06 Eylül 2012 14:42

Bireysel emeklilik sisteminde sadece getiri üzerinden alınacak stopaj oranları, sistemden 10 yıldan önce ayrılanlar için yüzde 15, 10 yıl süreyle sistemde kalanlar için yüzde 10 olacak.
 
Bakanlar Kurulu, bireysel emeklilik sisteminden ayrılırken yapılacak stopaj kesintisi oranlarını belirledi.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bireysel emeklilik sisteminden çıkarken yapılacak stopaj kesintisi ana para üzerinden değil, sadece ''getiri'' üzerinden yapılacak.

Buna göre, stopaj kesintisi, 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar için getiri üzerinden yüzde 15, 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar için getiri üzerinden yüzde 10, emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için de getiri üzerinden yüzde 5 olarak tespit edildi.

Karar, 29 Ağustos 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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