Beştaş: Leyla Güven hakkında tahliye kararı veren mahkeme heyetinin fikir değişikliği arkasındaki saik nedir?

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, 24 Haziran seçimlerinde Hakkari'den milletvekili seçilen cezaevinde bulunan Leyla Güven’in durumunu TBMM’ye taşıdı.

Beştaş, Adalet Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Beştaş, Güven’in tutukluluk halinin Anayasa’nın 83. maddesinin 2. fıkrasına göre aykırı olduğunu vurguladı. Beştaş, Bakan Gül'e "Tahliye kararı veren mahkeme heyetinin fikir değişikliği arkasındaki saik nedir? Bu konuda mahkemeye talimat mı verilmiştir?" diye sordu.

HDP’li Beştaş, Adalet Bakanı Gül’e şu soruları yöneltti:

* Leyla Güven neden Anayasa’daki açık hükme ve bu doğrultuda verilen mahkeme kararına rağmen cezaevindedir?

* 29 Haziran 2018’de davanın görüldüğü mahkemece Leyla Güven hakkında milletvekilliği dokunulmazlığını kazandığı gerekçesiyle oy birliği ile tahliye kararı verilmiş olmasına rağmen Güven daha cezaevinden çıkmadan savcılık hangi gerekçe ile tahliye kararına itiraz etmiştir? Savcıya bu yetki hangi merci tarafından tevdi edilmiştir?

* Savcı neden Güven hakkındaki tahliye kararına rağmen Güven’in cezaevinden çıkışına izin vermemiştir? Bu talimatı nereden almıştır? Bakanlığınızın konuya bir dahili söz konusu mudur?

* Savcının Güven’in tahliyesine rağmen cezaevinden çıkışına izin vermemesi aynı zamanda hürriyeti tahdit suçu teşkil etmiyor mu? Savcı hakkında soruşturma başlatılmış mıdır / başlatılacak mıdır?

* 29 Haziran’da Leyla Güven hakkında oy birliği ile tahliye kararı veren mahkeme daha sonra Güven’in tutukluluğunun devamlılığına oy birliğiyle karar verebilmiştir? Mahkeme heyeti aynı dava dosyası hakkında bu kadar kısa sürede nasıl fikir değiştirmiştir?

* Tahliye kararı veren mahkeme heyetinin fikir değişikliği arkasındaki saik nedir?

* Bu konuda mahkemeye talimat mı verilmiştir?

* 29 Hazira’da oy birliği ile tahliye kararı veren mahkeme heyeti başkanı neden daha sonraki duruşmaya katılmamıştır? Neden mahkeme başkanı izinli sayılmıştır? Mahkeme tarafından verilen tahliye kararı neden rahatsızlık yaratmıştır?

* Mahkemeler halk oyları ile verilen kararın üzerinde karar verme yetkisini kimden almaktadır?

* Hükümetinizin yeni dönem politikaları hukuksuzluk ve adaletsizlik üzerine mi kurgulanmıştır?

* Leyla Güven hakkındaki tutuklama kararı halk iradesini tanımama anlamına gelmiyor mu? Hükümetiniz neden halkın kararlarını uygulamama hususunda ısrarcıdır?