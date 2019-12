Best Buy, Türkiye'de tutunamadı

T24 - 50 milyar dolara yakın cirosuyla dünyanın en büyük elektronik perakendecisi Amerikalı Best Buy, Türkiye’de havlu attı. Uzun süre araştırma yapıp Ankara ve İzmir’de iki mağaza açan Best Buy, Türkiye’den çekileceğini duyurdu. Türkiye’de elektronik perakendesi rekabeti dikkat çekiyor.



Global cirosu 46.9 milyar dolar olan ve 180 bin çalışana sahip dünyanın en büyük elektronik perakendecisi Best Buy, Türkiye’den çekiliyor. Türkiye pazarına girmeden önce uzun yıllar araştırma yapan ve ilk mağazasını açması 5 yıl süren Amerikalı Best Buy, biri İzmir diğeri Ankara’da olmak üzere sadece iki mağaza açtı. Her biri 4 bin metrekare civarında büyüklüğe sahip olan iki mağaza için şirketin, toplam 4 milyon dolar yatırım yaptığı tahmin ediliyor. Sektör uzmanları, Best Buy’ın toplam Türkiye operasyonunun büyüklüğünü 20-30 milyon dolar hesaplıyor.



Krize denk geldi

Best Buy’ın o dönemki CEO’su Bob Willet, İzmir’de ilk mağazalarını açmadan hemen önce, Türkiye operasyonlarının planladıkları gibi gitmemesiyle ilgili olarak “Bir pazara girmeden önce o ülkeyi iyice araştırırız. Pazarı girdikten sonra tanımayız. Türkiye için acele etmedik. En iyisini bekledik” demişti. Best Buy’ın Türkiye’ye girişi 2008 ortalarında başlayan global ekonomik krize denk gelmiş ve markanın büyüme planları bir türlü devreye konulamamıştı.



Ekibe teşekkür vurgusu

Şirketten dün yapılan açıklamada alınan bu kararın Türkiye’deki çalışanların ve şirketin başarısıyla hiçbir ilgisi olmadığı özellikle vurgulandı. Açıklamada, şirketin üst yönetimi, Best Buy Türkiye’yi kuran, marka ve müşteri deneyimini İzmir ve Ankara’da açtığı mağazalarıyla Türkiye’ye getiren, başarılı Best Buy Türkiye çalışanlarına müteşekkir olduklarını belirtti.



CEO, ‘Kalıcıyız’ demişti

Türkiye operasyonlarına başlamadan önce sorularımızı yanıtlayan dönemin CEO’su Bob Willet, 2010 yılı sonuna kadar Türkiye’de 15-20 mağazalık bir zincir olacaklarını anlatmıştı. Willett, şöyle konuşmuştu: “Daha hızlı da olabiliriz. Daha çok mağaza da açabiliriz ama biz mağaza açma yarışında değiliz. Türkiye’de kalıcıyız. Aceleye gerek yok. Önemli olan hız değil doğru olanı yapmak. İlkemiz ’Dikkatli öğren, yavaş öğren, beceride hızlı ol.’ Best Buy’ın sırrı işgücü. Türkiye’de de iyi bir ekip kurduk. 20 mağaza birden açabilirsiniz. Bu çok kolay. Zor olan iyi eğitilmiş, markaya inanan işgücü.”



Dünya devinin gitmesi üzücü pazarda konsolidasyon olacak

Türkiye’de pazarın açık ara lideri Teknosa’nın Genel Müdürü Mehmet Nane, Best Buy’ın gidişini şu sözlerle değerlendirdi: “Gitmeleri iyi bir şey değil. Sonuçta bir dünya devi. Rekabet bizi ileriye götürdüğü gibi tüketiciye de yarıyor. Fakat Türkiye’den kaynaklanmayan nedenlerle gidiyor. Diğer taraftan dünya lideri de olsanız Türkiye’de başarınız garanti değil; emek vermeli, yatırım yapmalısınız. Sadece 2 mağazayla işlem yapılamıyor. Türkiye’de 5 yılını doldurmadan kimse kolay kolay gitmez. Fakat bir konsolidasyon kaçınılmaz. Bu kadar oyuncuyu pazar kaldırmaz. 3-5 yıla kadar birleşmelere şahit olacağız.”



Türkiye ve Çin’i kapatıp 70 milyon tasarruf edecek

Best Buy, Türkiye mağalarının yanı sıra Çin mağazalarını da kapatıyor. Kapatma kararının 2013’e kadar 70 milyon dolarlık tasarruf gerçekleştirme hedefleri kapsamında yer aldığı açıklandı. Şirket bundan sonra daha kârlı olan ABD’deki Best Buy Mobile ile Çin’deki Five Star işlerine odaklanacak. 2012 mali yılında ABD’de 150 Best Buy Mobile mağazası açacak ve böylece toplam sayı 325’e taşınacak. Aynı dönemde Best Buy markalı dev mağazalardan ise 6-8 tane açılacak. Kanada, İngiltere ve Meksika’da ise 18 büyük Best Buy açılıxı yapılacak. Çin’de Five Star markalı mağazalardan ise aynı dönemde 40-50 tane açarak, toplam sayıyı 210’a çıkaracak.



Tasfiye de devir de mümkün

Best Buy, firmanın önündeki geçiş döneminde müşterilere ve iş ortaklarına karşı olan zorunlu tüm hukuki ve ticari sorumlulukların zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirileceğini duyurdu. Best Buy Türkiye’nin akıllara ‘tasfiye de devir de mümkün’ dedirten açıklaması şöyle: “Best Buy Türkiye olarak önümüzdeki aylarda bir geçiş dönemi yaşayacağız. İzmir ve Ankara mağazalarımızda Best Buy olarak müşterilerimize en üstün hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Öncelikle çalışanlarımızı koruyacak ve markamızın saygınlığını güvence altında tutacak şekilde mağazalarımızın devri veya kapatılmasını içeren farklı opsiyonları değerlendirip hissedarlarımız için en doğru kararı vereceğiz.”