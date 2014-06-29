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Beşşar Esad'ın kimyasal silahlarına TCG Salihreis eşlik edecek

Akdeniz’de yürütülecek imha çalışmasının 3 ayda tamamlanması planlanıyor

29 Haziran 2014 17:34

Suriye’ye ait kimyasal silahların imhasını yapacak ABD’ye ait "Cape Ray" gemisine TCG Salihreis (F-246) savaş gemisi eşlik edecek. İmha işlemine Almanya, İtalya birer fırkateyn, Yunanistan ise bir denizaltı ile katılacak.

Hürriyet gazetesinden Cengizhan Çatal’ın haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 26 Eylül 2013 tarihli kararı gereğince kimyasal harp maddelerinin Suriye’den tahliye edilerek imha edilmesi kapsamında teşkil edilen Birleşik Görev Kuvveti’ne, Türkiye’nin bir fırkateyn ile destek sağlaması kararlaştırıldı. Edinilen bilgiye göre Türk savaş gemisinin imha işleminde aktif bir rolü olmayacak. Salihreis sadece güvenlik amacıyla "eşlik etme" görevi yürütecek.

ABD 6. Filo Komutanlığına bağlı Birleşik Görev Kuvveti-64 taktik komutasında icra edilecek harekattaki görev imhanın yapılacağı gemiye eşlik etmek olacak. Görev süresince Türk savaş gemisinde bir Seahawk Helikopteri, bir Kimyasal Silahlara Karşı Savunma Timi, bir Sualtı Taarruz Timi ve bir Sualtı Görev Timi bulanacak. 118 metre uzunluğundaki gemide 24 subay, 100 astsubay, 8 uzman erbaş, 61 erbaş/er görev yapıyor.

Suriye’de Beşşar Esad rejiminin elinde bulunan kimyasal silahlar Rusya’nın sağladığı TIR’larla Lazkiye limanına taşınmıştı. ABD Savunma Bakanlığı’na ait "MV Cape Ray" gemisindeki iki dev arıtma ünitesinde, 700 ton kimyasal silahın imhası planlanıyor. Akdeniz’de yürütülecek imha çalışmasının 3 ayda tamamlanması planlanıyor.

 

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