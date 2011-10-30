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Dünya

Beşşar Esad'dan Rusya'ya teşekkür MOSKOVA (A.A)

30 Ekim 2011 16:55

-Beşşar Esad'dan Rusya'ya teşekkür MOSKOVA (A.A) - 30.10.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, olaylar nedeniyle ülkesine uygulanan yaptırımlara karşı koruma sağladığı için Rusya'ya teşekkür etti. Rusya'nın devlet televizyonu Kanal Bir ile mülakat yapan Esad, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye yaptırım kararını Rusya'nın veto etmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Şam'ın Moskova'nın devam eden desteğine güvendiğini kaydetti. Krizin ilk günlerinden beri Rusya hükümetiyle sürekli irtibat içinde olduklarını açıklayan Esad, Rus dostlarına Suriye'deki gelişmelerle ilgili ayrıntılı bilgi verdiklerini, Rusya'nın Suriye'nin iç meselelerine siyasi ya da askeri müdahalenin tehlikesinin farkında olduğunu, bu yüzden de BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını kullanması dahil, uluslararası alanda önemli rol oynadığını bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ve diğer Rus liderler, Batıyı, Libya'daki yaptıklarının benzerini Suriye'ye de yapmamaları konusunda şiddetle uyarıyor. Medvedev, Rusya'nın, Suriye hükümetinin sivillere yönelik şiddeti durdurması konusundaki uluslararası taleplere destek verdiğini, ancak aynı zamanda muhalefetin aşırı unsurları reddetmesi gerektiğine inandığını söylemişti.

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