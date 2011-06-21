-BEŞŞAR ESAD'A DESTEK GÖSTERİLERİ ŞAM (A.A) - 21.06.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın dün yaptığı konuşmanın ardından bugün başkent Şam ve çeşitli kentlerde Esad'a destek gösterileri yapılıyor. Binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda araçla Şam'ın büyük meydanı Emeviye'de toplandı. Suriye bayrakları, Beşşar Esad'ın resimleri ve Hizbullah bayrakları taşıyan kalabalık destek sloganları atıyor. Esad'ın dün yaptığı konuşmanın ardından da çeşitli kentlerde destek ve protesto gösterileri yapılmıştı.