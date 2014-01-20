Beşşar Esad: Seçimde aday olmamak için sebep göremiyorum

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, “Aday olmamam için bir sebep göremiyorum. Adaylığımı destekleyen bir kamuoyu oluşursa, seçimlere katılmakta tereddüt etmem” dedi.

Esad, Suriyeli muhaliflerle ilgili alaysı ifadeler de kullanarak, “Geçen sene ülkenin yüzde 70’ini kontrol ettiklerini açıkladılar. Ancak kontrol ettiklerini öne sürdükleri bölgelere gelmeye bile cesaret edemediler. 30 dakikalık fotoğraf çekimleri için sınıra gelip sonra kaçıp gidiyorlar. Bunlar nasıl bakanlık yapabilir? Onlardan ancak güzel espri konusu olur” diye konuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'dan çarşamba günü başlayacak Cenevre 2 Barış Konferansı öncesinde önemli açıklamalar geldi.

Esad, hazirandaki devlet başkanlığı seçimlerinde aday olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. AFP ajansına başkent Şam’da özel bir röportaj veren Esad, “Aday olmamam için bir sebep göremiyorum. Adaylığımı destekleyen bir kamuoyu oluşursa, seçimlere katılmakta tereddüt etmem” dedi.

Suriye lideri, rejim ve muhalefet temsilcilerinin bir araya geleceği Cenevre-2 ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Esad, konferansta ‘terörizme karşı savaşa odaklanılması gerektiğini’ vurguladı.

Muhalifleri yabancılar yarattı

Muhalif grupların, ‘yabancı ülkelerce yaratıldıkları’ eleştirisi yapan Esad, “Konferansa katılacak bazı grupların çok yakın zamana kadar varolmadığının herkes açıkça farkında. Bu gruplar Katar, Suudi Arabistan, Fransa, ABD ve diğer ülkelerdeki isitihbarat teşkilatları tarafından yaratıldı” ifadelerini kullandı.

Suriye lideri, ülke dışındaki muhalefet liderleri ile ‘alay etmekten’de kendini alamadı. Esad, “Geçen sene ülkenin yüzde 70’ini kontrol ettiklerini açıkladılar. Ancak kontrol ettiklerini öne sürdükleri bölgelere gelmeye bile cesaret edemediler. 30 dakikalık fotoğraf çekimleri için sınıra gelip sonra kaçıp gidiyorlar. Bunlar nasıl bakanlık yapabilir? Onlardan ancak güzel espri konusu olur” dedi.

Esad ülkesinde ‘halk isyanı yaşandığını’ da reddetti: “Suriye’de Batı’nın propagandasını yaptığı gibi zalim bir rejime karşı halk isyanı ya da özgürlük ile demokrasi hedefli bir devrim yaşanmıyor. Bir halk isyanı, hem de sonunda sadece başarısız olmak için 3 sene sürmez. Ayrıca ulusal bir devrimin yabancı bir gündemi olmaz.”