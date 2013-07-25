'Beşşar Esad İsrail'le yeni devlet pazarlığı yapıyor'

Kanlı iç savaşın 2 buçuk yıldır sürdüğü Suriye’de Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın başkent Şam, Humus ve ülkenin batı sahillerini içine alan bir Nusayri devleti kurmak istediği öne sürüldü. İddiaya göre, Esad bu devletin kurulmasını tartışmak ve müdahalede bulunmamasını istemek için İsrail’e de bir temsilci gönderdi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Suriye’de muhalifler ile rejim kuvvetleri arasındaki çatışmalar devam ederken, Suriye’nin parçalanması ile ilgili olarak gündeme gelen Alevi Devleti’nin kurulmasına destek verilmesi için Suriye, İsrailli yetkililer ile ilişkiye geçti. The Guardian’da yayımlanan “Alevi nüfusunun olduğu bölgelerdeki Sünnilerin etnik temizlik korkusu” başlıklı makalede ilginç bir de ayrıntı verildi.

Lieberman 'Hayır' demedi

Habere göre son altı ay içinde bazı üst düzey Suriyeli diplomatlar, bölgedeki “düşman ülkelerle” Suriyeli Alevileri korumak için ilişki geliştirdi. Gazeteye göre, Suriye’de etkili bir diplomat, Beşşar Esad tarafından İsrail’e gönderilerek, eski İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman ile görüştü. Suriyeli diplomat, kurulması planlanan Alevi devletine İsrail’in de destek vermesi istedi.

Sınırlara Golan da dahil

Suriyeli diplomatın İsrailli meslektaşlarına kurulacak yeni ülkenin sınırlarının çizilmesi durumunda yersiz kalan insanların İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne yerleşebileceğini söylediği belirtildi. The Guardian, Suriyeli kaynağına dayandırdığı haberinde, Liberman’ın bu öneriye ters yanıt vermediğini, ancak geçmişte yaşanan bazı olayların aydınlatılması için bilgi istediğini ifade etti. The Guardian özellikle Humus gibi Sünni yoğunluklu bölgelerde, insanların büyük bir etnik temizlik politikalarıyla karşı karşıya kalma korkusu yaşadıklarını vurguladı.

BM heyeti Şam’da

Öte yandan, Birleşmiş Milletler’in (BM), Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştırmak üzere görevlendirdiği uzmanlar başkent Şam’a ulaştı. İsveçli kimyasal silah uzmanı Ake Sellstrom ve BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Angela Kane’den oluşan BM heyeti, Suriye’deki temasları sırasında rejimin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek. Suriye rejimi, 19 Mart’ta Halep’in Han el-Asel bölgesinde düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaları soruşturmak üzere BM heyetini Şam’a davet etmişti. Söz konusu saldırıyla ilgili rejim ve muhalifler, karşılıklı olarak kimyasal silah kullanıldığı suçlamasında bulunmuştu.