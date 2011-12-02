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Dünya

Beşşar Esad iPhone'u yasakladı!

Arap Baharı'yla birlikte şiddetin pençesine düşen Suriye'de muhaliflerin olaylarla ilgili görüntü çekmelerini

02 Aralık 2011 02:00

T24 - Arap Baharı'yla birlikte şiddetin pençesine düşen Suriye'de muhaliflerin olaylarla ilgili görüntü çekmelerini engellemek için iPhone yasaklandı. 

Rejim karşıtları, Suriye ordusunun halka karşı kullandığı şiddeti iPhone benzeri cep telefonlarıyla görüntüledikten sonra, bunu YouTube ve Facebook gibi sosyal paylaşım ağlarında yayınlayarak dünyaya ulaştırıyordu.

Esad rejimi, muhaliflerin bu yöndeki eylemlerinin önüne geçmek için başta iPhone olmak üzere Apple şirketinin tüm ürünlerine yasak getirdi.


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