Beşşar Esad iPhone'u yasakladı!

T24

Rejim karşıtları, Suriye ordusunun halka karşı kullandığı şiddeti iPhone benzeri cep telefonlarıyla görüntüledikten sonra, bunu YouTube ve Facebook gibi sosyal paylaşım ağlarında yayınlayarak dünyaya ulaştırıyordu.Esad rejimi, muhaliflerin bu yöndeki eylemlerinin önüne geçmek için başta iPhone olmak üzere Apple şirketinin tüm ürünlerine yasak getirdi.