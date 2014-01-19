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Dünya

Beşşar Esad: Görevi bırakmaya hazır değilim, tartışmam bile

Esad:Eğer teslim olmak isteseydik, en başından teslim olurduk

19 Ocak 2014 14:30

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, iktidarı bırakmaya hazır olmadığını ve bu konunun tartışılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Esad, Rus Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, iktidarı bırakmayı düşünmediğini bir kez daha vurgulayarak, "Eğer teslim olmak isteseydik, en başından teslim olurduk" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, geçtiğimiz hafta muhalifleri Cenevre-2'ye katılmaya ikna etmek için bir açıklama yaparak Obama yönetiminin Beşar Esad'sız bir geçiş hükümeti kurulması yönündeki amacından geri adım atmadığına dair teminat vermişti.

Kerry, "Suriye'de geçiş döneminde liderliği üstlenmesi için öne sürülen isimler üzerinde muhalefetin ve rejimin hemfikir olması gerekiyor. Bu da ister Devlet Başkanı Esad olsun ister muhalefetin bir üyesi, taraflardan herhangi birinin istemediği bir kişinin geleceğin bir parçası olamayacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

 

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