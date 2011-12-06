Beşşar Esad Amerikan halkına seslenecek!

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Clinton: Esad gidecek hukuk gelecek



Humus'ta 16 ölü



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, Amerikan ABC News televizyonuna mülakat verdiği kaydedildi.ABC'den bugün yapılan açıklamada, röportajın, kanalın 82 yaşındaki ünlü muhabiri Barbara Walters tarafından Şam'da yapıldığı belirtildi.Kanal tarafından yarın yayınlanacak röportaj, Suriye'de 9 ay önce başlayan olaylardan bu yana Beşşar Esad'ın bir Amerikan medyasına verdiği ilk mülakat olmaıs nedeniyle önemli.Esad'a son BM raporuyla ilgili sorular sorulduğu belirtilen açıklamada, Esad'ın cevapları konusunda bir bilgi verilmedi.Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriyelilerinin, sadece Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetimini göndermekle kalmayıp aynı zamanda hukukun üstünlüğüne doğru yol almaları gerektiğini söyledi.Clinton, Cenevre'de Suriyeli muhaliflerle görüşmesinin başında yaptığı açıklamada, "Demokratik geçiş, Esad rejimini göndermekten daha fazlasını içeriyor. Bu, Suriye'yi hukukun üstünlüğü yoluna sokmak ve etnik kökeni ve cinseyetine bakılmaksızın tüm vatandaşların evrensel haklarını korumak anlamına gelir" dedi.Hillary Clinton, "Suriye'de muhalefetin ve azınlıkların, hoşgörü ve özgürlük rejimi altında daha iyi olacakları konusunda temin edilmeye ihtiyaç duyduklarını anladığını" kaydetti.Öte yandan Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus kentindeki operasyonlarda 16 kişinin öldüğü bildirildi.Suriye'li yerel komiteler, ülkenin orta kesiminde yer alan Humus kentinde eylemcilere karşı düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 16 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.Operasyonlar esnasında çok sayıda kişinin de tutuklandığını kaydeden aktivistler, güvenlik güçlerinin Halep Üniversitesi'nde çıkan protestolara müdahalesinde birçok öğrencinin yaralandığını ifade etti.Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, silahlı gruplar tarafından öldürülen 7 güvenlik mensubunun cenazelerinin, başkent Şam'daki Tişrin, Humus askeri hastanesinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildiğini duyurdu.Suriye'de olayların başladığı Mart ayından bu yana 4 binden fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.