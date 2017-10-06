Besni'de uyuşturucu satıcısına suçüstü

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, polis ekiplerinin yaptığı çalışmada \'torbacı\' olarak tabir edilen bir uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Besni Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osman K. isimli kişinin parklarda ve açık alanlarda gençlere uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, takibe aldığı Osman K.\'yı Keçili Parkı\'nda iki kişiye uyuşturucu satarken yakaladı. Gözaltına alınan Osman K., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.



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