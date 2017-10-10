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Besni’de, tüfekle köpeği yaralayan kişiye 5 bin lira ceza

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Besni İlçesi'nde av tüfeğiyle köpeği yaralayan A

10 Ekim 2017 20:36

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Besni İlçesi\'nde av tüfeğiyle köpeği yaralayan A.K.\'ye jandarma tarafından 5 bin lira para cezası kesildi.
Akpınar Köyü\'nde A.K. isimli çiftçi, iddiaya göre tarlasında gördüğü köpeği tüfekle yaraladı. İhbar üzerine tarlaya giden jandarma ekipleri, A.K.\'ye Kabahatler Kanunu kapsamında \'genel güvenliği tehlikeye düşürmek\' ve \'hayvana kötü muamele\' suçlarından 5 bin lira idari para cezası kesti. Yaralı köpek ise tedavi için belediye barınağına gönderildi.

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