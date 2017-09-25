Besni’de hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde bir eve hırsızlık için giren 2 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, dün gece Cirit Meydan Mahallesi\'nde meydana geldi. Kamil Coşkun\'a ait eve kimsenin olmadığı sırada 2 kişinin girdiğini görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, evde hırsızlık yapan İ.P. ve H.G.\'yi suç üstü yakaladı. Yapılan incelemede çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



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