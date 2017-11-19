Besni'de çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen çöp kamyonunun sürücüsü ile 2 işçi yaralandı.

Kaza, bu sabah Besni- Gölbaşı karayolunda meydana geldi. Topladıkları çöpü boşaltmaya giden belediyeye ait Şahin Özbey yönetimindeki 02 DD 625 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Şahin Özbey ile yanında bulunan temizlik işçileri Şerif Biçeroğlu ve Mehmet Gence yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Şerif Biçeroğlu, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Kaza sonrası kapanan yol, kamyonun çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.



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