T24 LogoT24 Logo
Gündem

Besni'de çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen çöp kamyonunun sürücüsü ile 2 işçi yaralandı

19 Kasım 2017 16:01

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen çöp kamyonunun sürücüsü ile 2 işçi yaralandı.
Kaza, bu sabah Besni- Gölbaşı karayolunda meydana geldi. Topladıkları çöpü boşaltmaya giden belediyeye ait Şahin Özbey yönetimindeki 02 DD 625 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Şahin Özbey ile yanında bulunan temizlik işçileri Şerif Biçeroğlu ve Mehmet Gence yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Şerif Biçeroğlu, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Kaza sonrası kapanan yol, kamyonun çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MustafaAdıyaman DHA ADIYAMANın BesniKazaGölbaşıTopladıklarıDDKazadaBiçeroğluMehmet GenceYaralılarBesni Devlet HastanesiAcilAdıyamanEğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24