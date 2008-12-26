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Dünya

Besmeleli Noel kutlaması

İngiliz televizyonunda Hıristiyan aleminin Noel'ini kutlayan İran lideri, sözlerine besmele ile başlayıp Hz. İsa'yı övdü

26 Aralık 2008 02:00

İngiliz televizyonunda Hıristiyan aleminin Noel'ini kutlayan İran lideri, sözlerine besmele ile başlayıp Hz. İsa'yı övdü

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İngiliz televizyonu Channel Four’un daveti üzerine dün akşam önceden kaydedilmiş bir Noel mesajı yayınladı. İngilizce altyazılı olarak Farsça konuşan Ahmedinejad, besmeleyle başladığı hitabında, Hıristiyanların ve İngiliz halkının bayramını ve yeni yılını kutladı.

Dünyadaki sorunların büyük kısmının dine ve peygamberlere sırtını dönen siyasi liderlerden kaynaklandığını ileri süren İran Cumhurbaşkanı, "Hz İsa hayatta olsa, kabadayı, hırçın, yayılmacı güçlere karşı çıkan insanların yanında yer alırdı. Mesih bugün dünyada olsa, hiç şüphesiz adaletin ve insanlık sevgisinin bayrağını, tüm dünyadaki savaş çığırtkanlarına, işgalcilere, teröristlere ve kabadayılara karşı göndere çekerdi" dedi.

İsrail’in Londra Büyükelçisi Ron Prosor, Ahmedinejad’a bu mesajı yayınlama fırsatı verilmesini kınayarak, "Bu sahte iyi niyet mesajı bir skandal ve ulusal bir utanç. İran’da Hıristiyanlığa geçenler idam cezasına çarptırılıyor. Bu despot Hz. İsa hakkında konuşurken, hükümeti onu takip edenleri darağacına yolluyor" dedi.

Borat’tan sonra Ahmedinejad

Channel Four televizyonu 1994’ten beri her yıl, Kraliçe 2. Elizabeth’in Noel mesajına "alternatif" bir mesaj yayınlıyor. Ahmedinejad’dan önce, Amerikalı siyah hakları savuncusu Jesse Jackson, eski aktris Brigitte Bardot, Borat’ı oynayan komedyen Sasha Baron Cohen’in yarattığı rapçi karakteri Ali G ve çizgi karakter Marge Simpson’ın Noel mesajları yayınlanmıştı.

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