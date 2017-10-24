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Beslenemeyen köpeğe cerrahi müdahale

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, beslenemediği için Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirilen sokak köpeği, cerrahi müdahale ile sağlığına kavuşturuldu

24 Ekim 2017 14:22

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, beslenemediği için Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü\'ne getirilen sokak köpeği, cerrahi müdahale ile sağlığına kavuşturuldu.
Alo 153 hattına gelen bir şikayeti değerlendiren belediye sağlık ekipleri, sokak köpeğini Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü\'ne getirdi. Hasta sokak köpeğin bağırsaklarında yumak haline gelmiş yabancı cisim olduğu belirlendi. Köpeğin bu nedenle beslenemediği anlaşılınca operasyona karar verildi. Yapılan operasyonla yabancı cisim alındı. Operasyon sonrasında ilaç tedavisi devam eden sokak köpeğinin iyileşme sürecini sorunsuz geçirmesi için Belediye Veterinerlik İşleri Hekimliği barınaklarında tutuluyor. Köpek iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacak.

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