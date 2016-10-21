BES'le kimin maaşından ne kadar kesilecek?

Ocak 2017'de başlayacak Bireysel Emeklilik Sistemi ile 13 milyon kişinin maaşından kesintiler yapılacak. Asgari ücretle çalışanan bir kişinin maaşından aylık 49 lira, yıllık 593 lira kesilecek. Otomatik emekliliğe dahil olan çalışan, dilerse BES hesabı için yasal kesintinin üzerinde bir kesinti yapılmasını talep edebilecek. Sisteme girenlerden sadece fon işletim gideri kesintisi yapılacak, başka hiçbir kesinti yapılmayacak. Fon kesintisinin ise yıllık 3-10 lira arasında olacağı belirtiliyor.

Çalışanlar, işverenleri tarafından otomatik olarak sisteme dahil edilecek. Sistemde kalıp kalmamak çalışanın inisiyatifinde. Dileyen çalışan 2 ay içinde sistemden çıkabilecek. Cayma hakkını kullanmayanlar, ödeme zorluğu çekiyorsa hesabı dondurabilecek.

Kazanca göre kesinti

Aylık kesinti 'prime esas kazanca' göre yapacak. Bunun içinde ücret, prim, ikramiye gibi ödemeler ile özel sağlık sigortasına ödenen tutarlar yer alıyor. Asgari ücretle çalışan birinin maaşından aylık 49 lira, yıllık 593 lira kesilecek. Kazanç arttıkça kesinti de artacak. 45 yaş altı 13 milyon çalışanın Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmesi 1 Ocak itibarıyla zorunlu olacak. Her ay 49-321 lira arasında kesinti yapılacak.

Çok ödeyecek

Otomatik emekliliğe dahil olan çalışan, dilerse BES hesabı için yasal kesintinin üzerinde bir kesinti yapılmasını talep edebilecek. Sisteme girenlerden sadece fon işletim gideri kesintisi yapılacak, başka hiçbir kesinti yapılmayacak. Fon kesintisinin ise yıllık 3-10 lira arasında olacağı belirtiliyor.

10 yıl ve 56 yaş şartları var

Devlet her ay yatırılan paranın yüzde 25'i kadar katkı yapmaya devam edecek. Ek olarak bir kereye mahsus 1000 lira verecek. Katkının tamamını en az 10 yıl sistemde kalıp 56 yaşını dolduran alabilecek, ilk 3 yılda sistemden çıkana katkı yok. 3-6 yıl içinde çıkanlar katkının yüzde 15'ini, 6-10 yıl arasında çıkanlar yüzde 35'ini alabiliyor.