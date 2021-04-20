Beslan Katliamı'nda yakınlarını kaybedenler, Rus muhalif lider Aleksey Navalni ile birlikte açlık grevine başladı

T24 Dış Haberler

2004 yılında 2. Çeçen Savaşı sırasında aralarında çocuklarında da olduğu 330'dan fazla insanın öldüğü Beslan Katliamı'nda hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye destek olmak için açlık nöbetine başladı.

Kızı Beslan Katliamı'nda yaralanan öğrencilerden olan Beslan'ın Sesi grubu lideri Ella Kesayeva, "Her şey Beslan ile başladı ve onunla devam ediyor. O zaman birçok insan bunu görmemiş ve anlamamıştı. Şimdi sadece Rusya için değil, tüm dünya için tehlikeli olan bir rejim kurulduğunu anlıyorlar" dedi.

Novaya Gazeta'nın aktardığına göre Kesayeva ile birlikte çocuklarını Beslan Katliamı'nda kaybeden 4 kişi daha Navalni'ye destek için açlık grevine başladı.

Kesayeva, "Onu esir aldılar ve şimdi işini bitiriyorlar. 2004'te de bizim çocuklarımız esir alınmıştı. Sessiz kalmak kendimizin ve çocuklarımızın geleceğine ihanet etmektir" dedi.

Rusya'da tutuklu bulunan Navalni geçen haftalarda gerekli sağlık tıbbi yardımı almasının engellendiğini söyleyerek açlık grevine başlamıştı. Bu hafta sonu doktorlar "Navalni'nin her an ölebileceğini" söylemiş, pazartesi günü muhalif lider tutuklular için özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

1 Eylül 2004'te Çeçen ayrılıkçılar 777'si çocuk olmak üzere bin 100'den fazla kişiyi bir okulda rehin almıştı. Rus güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesinin ardından çıkan çatışmalarda 330'dan fazla insan hayatını kaybetmişti.