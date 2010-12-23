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BEŞİZ KUZU DOĞURDU BİLECİK (A.A)

23 Aralık 2010 16:06

-BEŞİZ KUZU DOĞURDU BİLECİK (A.A) - 23.12.2010 - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir çiftçinin beslediği koyunlardan biri beşiz kuzu dünyaya getirdi. Küçük Susuz Köyü'nde yaşayan İsmail Avcı, koyunun beşiz doğurmasının kendisini hem şaşırttığını hem de sevindirdiğini belirterek, komşularının sağlıklı olan kuzuları görmek için evine adeta akın ettiğini söyledi. Yaklaşık 8 yıl önce komşusundan aldığı, Yalova cinsi melez erkek ve dişi kuzuyu büyüterek, bugün 50 koyun ve 85 kuzuya ulaştığını anlatan Avcı, şöyle konuştu: ''İlk yıllarda ikiz, geçen yıl dördüz doğuran koyun, bu yıl da beşiz doğurdu. Tarım İlçe Müdürlüğünden hayvan yetiştirmek konusunda bilgi alarak bu işe başladım. Her yıl iki defa doğum yapıyorlar. Bu yıl, bir koyun da ilk doğumunda üçüz, ikincisinde de ikiz doğurdu. Kuzuları büyütüp satıyorum.''  Tarım İlçe Müdürü Devrim Toraman, çiftçinin beslediği Yalova melezi koyunların çoklu doğum yapabileceklerini ifade ederek, üreticilerin bu durumdan memnun olduğunu kaydetti.  Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli de hayvancılık üretimin artırılması ve ekonomiye katkı sağlaması açısından üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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