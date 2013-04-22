Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday

Beşiktaş yönetiminin gündeminde gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağı var.

Son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve takım içindeki huzursuzluğun ardından Samet Aybaba ile sezon sonunda yolları ayıracağı öne sürülen siyah-beyazlı yönetim, yeni teknik patron için görüşmelerini sıklaştırdı.

Samet Aybaba, Akhisar Belediyespor maçının ardından başkan Fikret Orman'a istifasını sundu. Ancak Aybaba'nın istifası başkan Orman tarafından kabul edilmedi. Yönetimin hedefi sezonunu Aybaba ile tamamlamak.

Transfer komitesi, menajerler aracılığıyla yeni hoca arayışları için düğmeye bastı. Listede önemli isimler var. Yönetimin öncelikli hedefi takımı yabancı bir teknik adama emanet etmek. Şu ana kadar temas kurulan isimler arasında Arthur Zico, Frank Rijkaard ve Slaven Bilic var.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Başkan Fikret Orman'ın takımın başında gömek istediği isim ise Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Lucien Favre. 55 yaşındaki İsviçreli teknik adam sezon başında kulübüyle nikah tazelemişti. Alman kulübü de başarılı hocasını bırakmaya yanaşmıyor.

Siyah-beyazlı yöneticiler, yeni teknik direktörü mayıs ayı içinde belirlemeyi planlıyor.