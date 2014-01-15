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Beşir Atalay: Öcalan çözüm sürecinde önemli bir rol oynuyor

Beşir Atalay: Bu süreçte ölümlerin olmaması sevindirici. Beğenin ya da beğenmeyin Öcalan süreçte önemli bir rol oynuyor ve onunla müzakere etmek gerekiyor

15 Ocak 2014 10:21

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, çözüm sürecine ilişkin, “ BDP’lilerin Kandil’le görüşmesi üzerinden süreç devam ediyor. Öcalan’ın da önemli bir rolü var. Demokratikleşme paketi kapsamında anayasa komisyonunda atılacak yeni adımlar üzerinde çalışıyoruz” mesajını verdi. Atalay, 6.Büyükelçiler Konferansı kapsamında dün Türk büyükelçilerle bir araya geldi.

Basına kapalı düzenlenen toplantıda Atalay’ın demokratikleşme paketinin açıklandığını, paketi geliştirmek istediklerini söylediği ifade edildi. Bu kapsamda anayasa komisyonunda atılacak adımlar konusunda çalışmaların devam ettiğini kaydeden Atalay’ın özellikle çözüm sürecinin durmadığı, beklenmedik riskler ortaya çıktığı için adım adım ilerlediklerini anlattığı vurgulandı. Toplantıda Atalay’ın “Sürekli yeni bir adım atılması gerekiyor. Seçim sürecinde duraksama olacaktır ama süreç devam edecektir” dediği de öğrenildi.

Atalay toplantıda şu mesajları verdi: “Bu süreçte ölümlerin olmaması sevindirici. Beğenin ya da beğenmeyin Öcalan süreçte önemli bir rol oynuyor ve onunla müzakere etmek gerekiyor. Bir mekanizma oturttuk, BDP’lilerin Kandil’le görüşmesi üzerinden süreç devam ediyor. Dış güçler çözüm sürecine sekte vurdu. (Dış güçlerden kastınız kim sorusu üzerine) Sürece sekte vuranlar arasında Almanya’daki Kürt nüfus ve örgütün Avrupa ayağı da göz önüne alınırsa Almanya’nın da yer aldığına dair şüphelerimiz var. Kürtlerle ilgili anayasal değişikliklere en büyük engeli CHP ve MHP koyuyor. Kürtçe dil eğitimi için bir çok yerde inceleme yaptırdım. Her yerde farklı bir uygulama var. Özel okul formülünü deneyeceğiz.”

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