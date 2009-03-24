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Dünya

Beşir, mahkemeyi hiçe sayıyor

Hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunan Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in, yarın Mısır'a gideceği bildirildi.

24 Mart 2009 02:00

Hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunan Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in, yarın Mısır'a gideceği bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Mısırlı yetkililer, Beşir'in ülkeyi ziyaret edeceğini bildirdiler, ancak Mısır hükümeti bu konuda resmi açıklama yapmadı.

Beşir, bugün de Afrika ülkesi Eritre'ye kısa bir ziyarette bulunmuştu. Mısır'ın da üyesi olduğu Arap Birliği, üye ülkelerin tutuklama kararına uymayacağını duyurmuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Darfur'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 4 Martta Beşir hakkında tutuklama kararı almıştı.

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