Beşir hakkında 'soykırım' davası açıldı

T24- Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Luis Moreno Ocampo, "El Beşir hükümetinin Darfur'da 2,5 milyon insanı, Hitler'in dev Auschwitz kampındaki gibi hapsettiğini" söyledi.



Mahkeme, dört ay önce Beşir hakkında uluslararası tutuklama müzekkeresi düzenlemişti.



Yerofeyev, Rus Ortodoks Kilisesi'ne geçen ay gönderdiği mektupta, istemeden Hıristiyanlı incittiyse açtıkları sergiden dolayı özür dilediğini söylemiş, ancak sanatçıların ifade özgürlüğü hakkını savunmuş, ayrıca Kilise'nin aşırı milliyetçilerle işbirliği yapmasını eleştirmişti.