Beşir Atalay'dan muhalefete 'Osmanlıca' tepkisi: Sokağa çıkamazlar

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay, Osmanlıca tartışmalarına ilişkin "CHP Genel Başkanı 'ortaçağ' açıklaması yaptı. Bu açıklamalar başka ülkede yapılsa sokağa çıkamazlar. Bu kadar cehalet olmaz. Bu ülkenin mensubu olarak utanıyorum" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

19. Milli Eğitim Şurası'nda alınan gerici kararları savunan Atalay, gelen tepkilere ise sert yanıt verdi.

Atalay, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçen hafta önemli bir eğitim şurası tamamlandı. Parti olarak görüşlerimizi paylaşmak istiyorum. Bu şurada çok önemli konular tartışıldı, 200 kadar tavsiye kararı alındı. Eğitimle ilgili her konuda bu tavsiye kararları var. Bu şuralarda en aykırı görüşler bile gündeme gelir. Eğitimle ilgili özgür bir ortam, burada yine iyi bir katılım oldu.

CHP bu 200 kadar tavsiye kararıyla ilgilenmedi. Osmanlıca ve din eğitimiyle ilgili tavsiye kararını eleştirdi. Eğitimle ilgili alınan tavsiye kararları gündemlerine girmedi. CHP sanki bu kararların hepsi uygulanacak gibi bir tutum içinde. Geleneksel kalıpları için tepki gösterdiler. Genel başkanları 'ortaçağ' açıklaması yaptı. Bu açıklamalar başka ülkede yapılsa sokağa çıkamazlar. Bu kadar cehalet olmaz. Bu ülkenin mensubu olarak utanıyorum. Siyaset kesiminde böyle bir temsili kabul edemiyorum. Neresinden baksanız cehalet.

İslam dünyasına ve bizim tarihimize baktığımızda "Asr-ı Saadeti" ve Osmanlı dönemini de Ortaçağ kabul ederler. Osmanlıca'nın Türkçe olduğunu da bilmezler. Bizim bütün klasiklerimiz Osmanlıca'dır. Kendimizi sadece Cumhuriyet döneminde yapılmış eserlerle mi ifade ediyoruz?”