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Beşir Atalay'dan İmralı mektubu açıklaması

"Bu ima ve iddiaların tümü gerçek dışıdır"

02 Mart 2018 17:51

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Van Milletvekili Beşir Atalay, 2010 yılında İmralı’dan Selahattin Demirtaş'a mektup getirdiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,  "örgüt yöneticiliği" iddiasıyla yargılandığı davada "Hükümetten bir bakan referandumda evet dememiz için İmralı'dan (Abdullah) Öcalan'dan talimat mektubu getirdi" demişti. 

Daha önce de  yazılı açıklama yaptıklarını söyleyen Atalay'ın ekibi ise şunları söyledi: 

"Son günlerde çeşitli köşe yazıları ve yorumlarda HDP'li Selahattin Demirtaş'ın savunmasındaki, 'bakanın kendisi İmralı'dan bana yazı getirdi.' şeklindeki ifadesinden hareketle şahsımın 2010 yılında İmralı'dan Demirtaş'a mektup getirdiğim ima ve iddia edilmektedir.

Bu ima ve iddiaların tümü gerçek dışıdır. Ben Demirtaş'a hiçbir zaman bir yazı veya mektup vermedim. Diğer taraftan hükümetimizden ne ben ne de siyasi konumdaki bir kişi İmralı'ya gitmiş veya İmralı ile görüşmüştür. O işleri devletimizin ilgili kurumları yürütmüştür."

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