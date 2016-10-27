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Beşir Atalay’dan hakkındaki iddialara yalanlama

“FETÖ’cüler, cebime not koymadı”

27 Ekim 2016 00:29

Eski Başbakan Yardımcısı ve eski AKP Van Milletvekili Beşir Atalay, basında yer alan "FETÖ'cü polislerin, cebine not koyduğu" şeklindeki iddiaların gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını bildirdi.

Atalay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, bazı medya organlarında yer alan iddialara ilişkin, "Son iki gündür basında şahsımla ilgili, bir gizli tanığın itiraflarına dayandırılarak 'FETÖ'cü polislerin cebime not koyduğu' şeklinde haberler yer almaktadır. Bu iddianın gerçekle hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini paylaştı.

 

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