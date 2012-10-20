Beşir Atalay: Suriyeli sığınmacılara 380 milyon lira harcadık

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Suriye'den gelen sığınmacılar için Türkiye'nin 380 milyon lira harcadığını, ancak uluslararası camiadan ciddi bir katkı göremediklerini söyledi.

Atalay, ''Suriye'den gelen vatandaşlar için Türkiye olarak ciddi harcamalar yaptık. Şu ana kadar yaklaşık 380 milyon liralık harcama yaptık. Uluslararası yardım kabul çağrısında da bulunduk. Nisan ayında Dışişleri Bakanlığımız bu çağrıyı yaptı, ama uluslararası camiadan ya da kuruluşlardan ciddi bir katkı veya yardım aldığımızı söyleyemeyiz'' dedi.

'102 bin sığınmacı var'

Atalay, Türkiye'nin Suriye ile 910 kilometrelik sınırı bulunduğunu ve Suriye'nin Türkiye'nin en uzun sınırı olan komşusu olduğunu belirterek, ''Bugün itibariyle Türkiye'de bulunan, sığınmacı olarak gelmiş Suriye vatandaşı sayısı 102 bin 350'dir. Değişik zamanlarda daha fazla geliş olmuş, ama bunların bir kısmı geri dönmüştür. Bugüne kadar 145 bin 718 kişi sığınmacı olarak gelmiş, bunların 43 bin 368'i geri ülkesine dönmüştür'' diye konuştu.

'Türkiye Suriye krizinde etkin rol oynuyor'

Muhalif düşünür ve dilbilimci Chomsky, Türkiye'nin Suriye krizinin çözümüne yönelik siyasetine ilişkin, ''Türkiye, Suriye krizinde etkin rol oynuyor'' dedi.

Cami'den 'teslim olun' anonsu

Suriye'nin İdlip kentine bağlı Aleni köyünü ele geçiren muhalifler, teslim olmak istemeyen askerleri camiden yaptıkları anonslarla ikna etmeye çalışıyorlar.

Suriye'ye ateşkes çağrısı

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Suriye'de çatışan taraflara Türkiye adına Kurban Bayramı boyunca ya da mümkünse daha uzun süreli ateşkes çağrısı yaptığını açıkladı.

Ukrayna'dan Türkiye'ye destek

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, ülkesinin, Türkiye'nin Suriye konusundaki tutumunu olumlu bulduğunu belirtti.