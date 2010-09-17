Beşir Atalay PKK'yı işaret etti

T24 - İçişleri Bakanı Atalay, Hakkari'deki patlayıcının 9 Temmuz'da Çukurca'da karayolu üzerinde PKK'nın yaptığı eylemde kullanılanla hemen hemen aynı olduğunu açıkladı.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, dün Hakkari'deki mayın patlamasını değerlendirdi.



Atalay şunları söyledi: "Deliller ortaya çıkmadan açıklama yapmayız. Bazıları daha olayın olduğu anda ileri hükümler vererek açıklamalar yaptılar. Olay çok açık. Oradaki o çocukları düşünüyorum, tam bir vahşet. Bu bir canilik. Terörün acımasız insanlık dışı yüzü. O çocuklara, masum insanlara bunu layık görenlerde insanlığın zerresi bile yoktur. Olayla ilgili provokasyon diyerek daha savcının olay yeri aydınlatma ekiplerinin söyleyemediklerini erken söyleyenler için insan hayret ediyor.



Dün olay yeri incelemeden sonra raporlar benim elimde. Bütün görüntüler terör örgütünün bugüne kadar yaptığı diğer olaylara benziyor. Özellikle 9 Temmuz 2010'da Hakkari Çukurca'da karayolu üzerinde, buranın 12 km güneyinde emniyet unsurlarının geçişi sırasında infilak eden patlayıcıyla hemen hemen aynı. Bütün suç türlerinde hem terörde, hem terör dışı Türkiye olayı aydınlatmada başarılı. Bu olayda da parmak izleri ve diğer deliller hepsi incelendiğinde faillere ulaşmada sonuç alırız diye düşünüyorum."





