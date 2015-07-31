Beşir Atalay: PKK silah bırakırsa çözüm süreci devam edebilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sözcüsü Beşir Atalay, "çözüm sürecinde şu anda bir durgunluk olduğunu ancak terör unsurlarının yurt dışına çıkması ve silah bırakması gibi durumlarda sürecin devam edebileceğini" söyledi. Atalay, IŞİD için, ''Bölgemize bela bir kuruluş, İslam imajını da çok lekeledi'' ifadesini kullanan Atalay, ''Son Suruç olayı bizim sabrımızı artık çok taşırmış oldu'' dedi.

NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Beşir Atalay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Terörle mücadeleyle başlamak istiyorum. Operasyonlar devam ediyor. Bir taraftan da saldırılar sürüyor...



Dün Şırnak'ta 3 askerimiz bugün de Adana Pozantı'da 2 polisimiz şehit oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Doğrusu çok da acı duyuyorum. Yıllarca Türkiye normalleşsin diye uğraştık ama tekrar şehit cenazelerini geldiği günleri yaşıyoruz. Suruç'ta yaşanan olaylar Şanlıurfa'da 2 polisimize uyurken haince saldırı ve gelişmeler tabii her devletin sessiz kalamayacağı bir durumdu. AK Parti olarak bunları nasıl çözeriz diye uzun çaba sarfettik. Bunu herkes biliyor. Yasaklar kalksın, terör ve şiddetin elinde istismar konularını çözelim ama bu konuda atılan adımlar sonunda çok da istismar edildi. Son bir yıl içinde bölgede terör unsularının hareketleri arttı. Belki can kaybı olmasa bölgede görünmez baskıları tehditleri vesaire sonunda bu noktaya gelmiş oldu. Bir de IŞİD olayı var. IŞİD-PKK ve DHKP-C bu üçünü birlikte almak gerekiyor. DHKP-C de kiralık terör örgütü gibi. IŞİD bölgemiz için bela bir kuruluş İslam imajını da çok lekeledi. Türkiye'nin sınırında bu olup bitiyor son Suruç olayı bizim sabrımızı artık çok taşırmış oldu.



Çözüm süreci bundan sonra devam edebilecek mi yoksa bitti mi?

Her ülke bu sorunları çözmek için daime teşebbüsler geliştirir. Şu anda bir durgunluk olmuştur ama yarın terör unsurlarının yurtdışına çıkması silah bırakması gibi bir iradesi ortaya çıktığında bunlar tekrar... Amacı budur. Kürt vatandaşlarımızdan en fazla oy alan partilerden birisiyiz. Bir HDP bir biz zaten bölgede...

Ne riskler aldık, hain damgaları yedik. Tayyip Erdoğan ile ilgili HDP AK Parti'yi değil Tayyip Erdoğan'ı hedefe koydu. Erdoğan bu ülkede onların rahat siyaset yapmasını sağlayan birisidir.

7 Haziran seçim sonuçlarında HDP'nin aldığı yüzde 13 oyun intikamı alınıyor yorumlarına ne dersiniz?

Herkes istediği dilde siyaset yapıyor. Tek sınır terör ve şiddetle siyaset birleşmez. HDP ile ilgili tek eleştirimiz bu. Meclis'te bulunulması herkesin memun olacağı bir şey. Dağda insan terör olmasın Meclis'te gelsin konuşulsun.

Bir tarafta da dokunulmazlıkların kalkması var ama...

Bu yargının bir işi...Yargı milletvekiliyle ilgili iddiayı araştırma için isim istiyor. Zaten AK Parti'li de var içinde CHP'li de... Bu konuda rahat olmak lazım. Uluslararası alanda da siyasetin önüne tek sınır konur o da şiddet. Silahın gölgesinde siyaset yapmak istiyorsa ona izin verilmez. HDP'nin yaptığı terörün gölgesinde olma. Başka bir ülkede olsa kıyamet koparırlar. Onlar yüzde 13 oyun hakkını verseler artık terör yok şiddet yok Meclis'te de güçlüyüz parlamentoda hak ve hukukumuzu savunacağız Türkiye partisi olduk desinler. Seçimden sonra iyi sınav vermediler. Onlara oy verenlerin büyük bir kısmı eminim kendilerini sorguluyordur.

Çözüm sürecinin bir takvimi vardı o takvim içinde yapılacaklar vardı. Çözüm sürecine de eleştiri getiren şeyler oldu bölgede. Hiçbir güvenlik görevlisine bunlara dokunmayın denmedi. İstismar dediğimiz o köylerde çok fazla baskı yaptılar. Bu çok önemli terör örgütüyle yardımlaşma zaten bunu gizleyen de yok ne Kandil ne partini eş başkanları gizliyor. Böyle bir şey olamaz.

Süreç yürütülürken böyle değil miydi?

Son yıllarda uyarılar oldu. Ama neticede o kısmı çok konuşulabilir. Güvenlik birimlerini ihmali de olabilir.

Süreci yürüten isimlerden biriydiniz HDP arada olmayacaksa çözüm süreci kimle yürütülecek?

Bunlar tekrar gözden geçirilir. Bunlar zor şeyler değil. Bizim kararımız uluslararası müdahalelerden arındırılmış politikalarımızda yürütmekti.

İmralı-hükümet görüşmesi devam ediyor mu?

Her zaman olur o kurumların görüşmesi olur. Devletin görüşmesi daima olur. Kurumların görüşmesi normaldir zaten.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koalisyon görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmaması halinde, dışarıdan destekli bir azınlık hükümetiyle hemen seçime gidilmesi sinyali verdi. CHP ile AK Parti görüşmeleri devam ederken bu açıklamanın zamanlamasına ne diyorsunuz? Sizce de böyle mi olmalı?

Partimiz bütün mekanizmalarıyla çalışıyor. Heyetlerimiz arasında görüşme devam ediyor. Bunlar cumhurbaşkanımızın kendi düşünce ve teklifleri olabilir. Şu anda çok yoğun yürüyen bir çalışma var. Toplantılar devam ediyor. Herhalde son toplantıyı pazartesi günü yapacaklar. Ondan sonra genel başkanlara tabloyu sunacaklar. Genel başkanlar değerlendirecek. Hükümet kurma çalışmaları veya operasyonlar konusunda Türkiye'nin alışmadığı tablolar. Şu anda siyaset ortamında bir yumuşama var.