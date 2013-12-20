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Beşir Atalay: Önümüzdeki hafta hükümet değişikliği olacak

Beşir Atalay, yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu

20 Aralık 2013 14:19

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin, “Yanlış yapanlar varsa mutlaka cezasını çeksin. AK kelimesinin lekelenmemesi çok önemli, bunu lekeletmeyiz. Ama dışarıdan da kurgularla dizaynlarla AK Parti’yi, bu kutlu misyonu önleyecek , şaibeler yükleyecek çalışmalara da müsaade etmeyiz” dedi. Atalay, kabine revizyonuyla ilgili ise “Her arkadaşımız değerlidir ve hükümetimiz için, partimiz için yapılması gereken tutumu, jesti o arkadaşlar yaparlar. Başbakanımızın takdirindedir. Arkadaşlarımız her fedakârlığı yaparlar, onda bir sorun yok. Önümüzdeki hafta bir hükümet değişikliği olacak” dedi.

 

Müezzinoğlu: 30 Mart'ı bekleyin

 

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 3 bakanın oğlunun da gözaltına alındığı yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlatılan operasyonlarla ilgili, demokrasi ve hukukun gerekliliklerini yerine getireceklerini belirterek, “AK Parti yanlış yapıyorsa, AK Parti rüşvet yiyorsa, AK Parti yolsuzluk yapıyorsa, millet sandıkta bunun hesabını sorar. 30 Mart’ı bekleyin” dedi.

 

Yıldız: Operasyon turnusol kâğıdı

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, operasyona ilişkin, “Bizler Türkiye’nin gelişmesine sevinenlerden yanayız. Türkiye’nin gelişmesine üzülenlerden yana değiliz. Bu çok iyi bir turnusol kağıdıdır” dedi.  Yıldız ATO’da düzenlenen bir sempozyumun ardından soruları yanıtladı. Yıldız, Irak ile yapılan enerji anlaşmalarında Halkbankası’ kilit rol oynadığı belirtilerek, bu konuda sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna “Irak ile alakalı konuda Halkbankası, Ziraat Bankası veya Vakıfbankla alakalı verilmiş bir karar henüz yok” yanıtı verdi. Bakan Yıldız, İran veya Irak ile enerji konularında yapılan anlaşmalarda yalnızca Halkbankası’nın münhasır olmadığını yineledi.

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