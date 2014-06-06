Beşir Atalay: HDP'nin İmralı dönüşü açıklamalarıyla aynı düşünceler içindeyiz

İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Diyarbakır'da Çözüm Süreci Çalıştayı'nda açıklama yaptı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Yol kesme olaylarını anlamakta zorlanıyoruz. Gösterilen sabır istismar edilmemeli. HDP heyetinin İmralı dönüşü açıklamalarını olumlu buluyoruz. Biz de aynı görüşü paylaşıyoruz. Anneler olayında. HDP'nin üslubuna dikkat edilmeli. Sürece zarar verici gelişmelere çok dikkat etmek gerek" dedi.

Efakan Ala ise, "Biliniz ki bu meselede önümüzde daha güzel günler geçecek, biz kararlığımızı sürdürdükçe, milletimizin bize desteği devam ettikçe, biz biliyoruz ki bu sorunu çözeceğiz" ifadesini kullandı.

Ala ve Atalay'ın açıklamalarından saırbaşları şöyle:

Ala: Biz bu meseleyi çözeriz

"Biliniz ki bu meselede önümüzde daha güzel günler geçecek, biz kararlığımızı sürdürdükçe, milletimizin bize desteği devam ettikçe, biz biliyoruz ki bu sorunu çözeceğiz. Bu sorunu biz çözeceğiz. Biz çözünce birbirimizin hakkına, hukukuna riayet ederek çözeriz. Bireyin temel hak ve özgürlüklerini kendi anasının sütü gibi ak, helal, doğuştan gelen hak olarak tanımlayarak geliriz. Bu meseleyi birlikte çözersek birbirimizi büyüterek çözeriz. Zihnimizin arka planında başka hesaplar yaparak çözmeyiz. Biz bu meseleyi bu millete yakışır, tarihine yakışır bir şekilde çözeriz diyorum."

Atalay: HDP'nin İmralı dönüşü açıklamalarını olumlu buluyoruz

Yüce Divan gösterenler oldu, hala gösterenler var. Hükümet olarak büyük bir dönüşümü sağlama mücadelesi veriyoruz. Yine sabote edici pek çok gelişme var. Bir kısmı biliniyor, bir kısmı duyulmuyor. Anneler olayı falan tesadüfi değil. Gecikmiş toplumsal tepkiler. 2 hafta önce bugünlerde çözüm süreci ile ilgili yeni adımlar atılacak diye duyulduğunda bölgede de hareketlilik başladı. Yol kesmeler vesaire. Bunları anlamakta zorlanıyoruz. Parti heyetinin siyasi heyeti İmralı dönüşü açıklamalarını olumlu buluyoruz. Bunlar bizim de düşüncelerimiz.



Ve ifade ettiğim gibi yeni yol haritası tarihli, somut ve sonuca götürücü olacak. Eğer yol haritası gerektiriyorsa yasal düzenlemeler de yapılacak. Meclis’e de gidilecek. Ama sürece zarar verici gelişmelere çok dikkat etmek gerekiyor. Anneler olayı ile ilgili BDP ve HDP’nin de bakışını, konuşmalarını dikkatinize sunuyorum. Bu şaşkına çevirdi, ezberler bozuldu. Annelerin ‘çocuklarımıza sahip çıkacağız’ demesi bir devrim. Ben öyle görüyorum. Ama çok rahatsız oldular. Ben gecikmiş bir anne feryadı olarak görüyorum.

Eşbaşkan ‘Anneler para aldığı için oradalar’ diyor. Bir başkası "terör örgütüne katılmış daha ne istiyorsunuz" diyor, başka biri ‘kendileri gitti, zorla götürülmediler" diyor. Bunları örgüt değil siyaset kesimi söylüyor. Çözüm sürecini yürütenler bunları söyleyemez. "Bu benim için sürpriz bu yapıları bilmiyordum’’ da demiyorum. O saflıkta değilim. Çözüm süreci adaletli bakmayı gerektirir. Adaletli olacaksın.



Empati yapmayanlar çözüm süreciyle uğraşmasınlar. Anlayamazlar çünkü. Biz Ak Partiolarak bugüne kolay gelemdik. Hesaplaşmalarla, meydan okumalarla nice risklerle geldik. Öyle mesafe almak kolay değil. Çocuklar dün teslim edildi. Bir sürü spekülasyonlar yapılıyor.