Beşir Atalay: Hamdolsun yüzde 50 bandındaki yerimizi koruyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay, son yaptırdıkları kamuoyu araştırmalara değinerek, "Hamdolsun yüzde 50 bandındaki yerimizi koruyoruz" dedi.

AKP Kağıthane 5'inci Olağan İlçe Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay, İl Başkanı Aziz Babuşçu, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, İstanbul milletvekilleri, ilçe başkanları ve parti teşkilatı mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kongre, Kağıthane Yahya Kemal Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kongrede bir konuşma yapan Beşir Atalay, kongrelerin, parti içinde muhasebe yapılan bir buluşma olduğunu söyledi.

DHA’da yer alan habere göre, Atalay, 2015 genel seçimlerine kadar il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasıyla Ak Parti'nin seçimlere hazır bir şekilde gireceğini ifade etti.

Beşir Atalay, konuşmasında son yaptırdıkları kamuoyu araştırmalara değinerek, "Hamdolsun yüzde 50 bandındaki yerimizi koruyoruz" dedi. Atalay konuşmasını şöyle devam etti:

"2011 seçiminden bu yana yüzde 50 bandındayız. Türkiye gibi bir ülkede önce 2002'de yüzde 34 ile başlayıp sonra yüzde 50'lere kadar oyunu çıkarması AK Parti'nin yaptıklarının millet tarafından çok iyi bilinmesi, anlaşılması anlamına geliyor. Bunun için de milletimize teşekkür ediyoruz."