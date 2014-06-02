Beşir Atalay: Köşk için kararımız Erdoğan'ın aday olması

Dün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP'nin Köşk adayı için "Belli ama açıklamaya izin yok" demişti. Bugün ise bir başka Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay daha net konuştu. "Biz adayımızı biliyoruz. Kararımız Başbakan Tayyip Erdoğan'ın aday olması" dedi.

AKP için geçiş noktası olduğunu 2015 seçimlerinde güvenli geçişin Abdullah Gül'le sağlanacağını söyleyen Atalay, 2015 genel seçimleri için Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül'ün Başbakan olduğu bir formül önerdi, "2015 seçimine Gül'ün Başbakanlığında gitmeliyiz. Gül ikna edilmeli partinin başına geçmeli" dedi.

Beşir Atalay Kanal 7 televizyonunda cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerle ilgili soruları yanıtladı. 2015 seçimleri için bir formül önerdi:

"Bu 12 yıl boyunca çok insan yetişti, çok devlet adamı yetişti bu dönemde. Yine de toplumda karşılığı olan ve 2015 seçiminde de zorluk çekmeyeceğimiz formül gerekiyor. O yüzden ben yine bir değişimin sağlanması, bu uluslararası da bir örnek olur, adeta tarihi de bir örnek olur. Tekrar Cumhurbaşkanımızla Başbakanımızın yine bir değişimi sağlaması, bu defa Cumhurbaşkanlığına Başbakanımızın gitmesi ama kongrede Abdullah Bey'in Cumhurbaşkanımızın ikna edilerek, tekrar partinin başına gelmesi, 2015 seçimini yürütmesi ve ondan sonra güçlü bir şekilde çıkarak anayasa değişikliğinin ve diğer değişikliklerin yapılmasıdır."

Gül dışında başka bir ismin paRtiyi bölüp bölmeyeceğine dair soruya da Atalay "Yok, orada ben bir zorluk görmüyorum. Dediğim gibi çok arkadaşımız var o konuda. Bu geçiş döneminde iyi başbakanlık yapacak. Orada, ekonomik boyutu ön plana almak lazım. Belki, o perspektif bir ölçü getirebilir" yanıtını verdi.

'Öcalan'la diyalogda bir sapma yok'

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, çözüm sürecinin geleceğiyle ilgili olarak bir "tıkanma yaşanmadığını, diyalogların sürdüğünü" söyledi.

19 Mayıs’ta Başbakan Erdoğan’la hükümet ve parti üyelerinin katıldığı toplantıyı anımsatan Atalay, “Sayın Başbakanımızın başkanlığında son dönemlerin en kritik toplantılarından birini yaptık. Daha somut, yeni bir yol haritasının üzerinde çalışılması, sonuca doğru daha hızlı adımlar atılması kararlaştırıldı" dedi.

'Somut bir yol haritası için çalışıyoruz'

Başbakan Yardımcısı alınan kararların içeriğini açıklamadı. HDP ile geçen hafta içinde tekrar görüştüklerini anımsatıp, "Görüşmenin özü şudur. Daha somut, tarihleri belli, sona doğru gidiş için yol haritası, bunun üzerinde çalışıyoruz. Bir yandan da olan gelişmelere karşı güvenlik güçlerimiz kararlılıkla müdahale ediyor ve edecek" açıklamasında bulundu.

'Karşılıklı iradede bir zayıflama görmediklerinin' altını çizen Atalay, “Önemli çalışmalar ve önemli görüşmelerimiz oluyor. Karşı tarafta inişler, çıkışlar oluyor. Oralarda bazen kendilerinin de denetlemeyeceği şeyler oluyor, olabilir." dedi.

"İmralı'da Abdullah Öcalan'da da bu kararlılık var mı?" sorusuna da "Diyaloglarda bir kesinti yok, herhangi bir sapma yok. Her şey normal seyrinde gidiyor" yanıtını verdi.

HDP heyeti 18. kez İmralı'da

Atalay’ın soruları yanıtladığı saatlerde HDP heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitti.

Sabah saatlerinde İmralı'ya hareket eden heyette, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, Bingöl Milletvekili İdris Balüken ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer aldı.

Çözüm süreci gidişatının değerlendirileceği görüşmede, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde karakol yapımlarına karşı gösterilen tepki ve berberindeki olaylar ile 18 yaşından küçük çocuklarının dağa götürüldüğünü söyleyen ailelerin talepleri de dile getirilecek. Heyetin daha önce de olduğu gibi Öcalan'ın mesajını paylaşması bekleniyor.

Heyet, PKK'nın cezaevindeki lideri Abdullah Öcalan'la 18'inci kez görüşecek.