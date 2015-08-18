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AKP Sözcüsü: Davutoğlu görevi iade edecek, AK Parti kongresi 12 Eylül'de yapılacak

AKP Sözcüsü Beşir Atalay, partisinin MKYK toplantısı sonrasında açıklamalar yaptı

18 Ağustos 2015 20:23

AKP Sözcüsü Beşir Atalay, CHP'nin ardından MHP ile de olumsuz sonuçlanan koalisyon görüşmeleri sonrasında görevi bırakıp bırakmayacağı tartışma konusu olan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hükümeti kurma görevini iade edeceğini açıkladı. Atalay, 12 Eylül Cumartesi günü AKP'nin büyük kongresinin yapılacağını duyurdu.

Partisinin MKYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Beşir Atalay'ın açıklamaları şöyle:

"Bütün çalışmaların sonunda koalisyon hükümeti kurulması mümkün olmamıştır. Başbakanımız bugün görevi teslim edecektir. Durumun normal akışında yürümesi bizim için esastır. 

 

'Kongre Eylül'de'

 

Partimizin büyük kongresi seçimden sonraya kalmıştı. Olağan büyük kongremizi yapma kararı aldık 12 Eylül 2015'te büyük kongremizi Ankara'da gerçekleştireceğiz. Kongremiz şimdiden hayırlı olsun. Bundan sonra hükümet kurma ile ilgili çalışmalar sayın Cumhurbaşkanımızın elindedir."

 

Soru&cevap

 

Kurulacak seçim hükümetine MHP bakan vermeyeceğini açıklamıştı ama HDP ve CHP’nin de benzer eğilimleri aldı. Böyle bir durum ortaya çıkarsa nasıl bir tablo oluşur?

Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yarın muhtemelen MYK’mız toplanacak. Önümüzdeki günleri beklemek lazım.

Selahattin Demirtaş, olası bir seçim olursa başkanlık sistemi için referandumu gündeme getirebiliriz  dedi, gündeme geldi mi?

Gündeme gelmedi.

 

 

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