Beşir Atalay, dağdan inenlerin Ankara'ya gelmesini istemedi!

T24- İçişleri Bakanı Beşir Atalay, açılım süreciyle ilgili anamuhalefet partisini ve DTP'yi eleştirdi. CHP'nin siyaset üstü bu sorununun çözümüne yanaşmak yerine siyasi malzeme olarak kullandığını söyleyen Atalay, DTP'nin de 'eve dönüşlerdeki' tutumuyla sürecin tıkanmaması yönünde hiçbir çaba göstermediğini söyledi.











İçişleri Bakanı Beşir Atalay, açılım çalışmalarında gelinen son noktayı ve PKK'lıların teslim olma sürecinde yaşananları değerlendirdi.

Atalay'ın açıklamaları şöyle:

Kangren olmuş bir çok meseleye el atıyor sorunları bir bir çözüyoruz. Ülkedeki sorun olan konularda adımlar atmak için bunun adını demokratik açılım koyduk. Bu sorunlardan birini terör olduğunu gördük. Terörle mücadele çok boyutludur. Biz bu süreçte çok farklı bir yaklaşım içindeyiz. Bu konuda ilgili olan ülkelerle diplomasi atağına girdik. İçeride ve dişarıda yoğun bir çaba içerisindeyiz. Mücadeleyi tüm boyutlarıyla sürdürüyoruz.

Teslim olmak için eve dönmek için 34 kişilik ilşk grup geldi. Teslim olanların başka hiç bir suçtan aranmadığı tespit edildi.

Sınırdan geçiş yapanlarla ilgili süreç Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde yürütüldü. Savcılık işlemleri ister Diyarbakır'da ister Habur'da yapılır. Başsavcılık adli işlemleri bölgede her yerde yapma yetkisine sahip. Adaletle ilgili çok yakışıksız yorumlar yapıldı. Gereksiz ithamlar yönetildi.





'Muhalefet soruşturmayı çarpıttı'



Adalet ve yargıyla ilgili yakışıksız ithamlar yapıldı. Adalet Bakanı'mız burada olsa kendisi buraya katılacaktı.

Bu süreci bazı siyasi partiler çarpıtarak, siyasi istismar malzemesi haline getirmişlerdir. Bu tek kelimeyle sorumsuzluktur, suçtur. Hakim ve savcıları töhmet altında bırakacak şekilde suçlayıcı ifadeler kullanılmıştır. Burada gizliliğin ihlali suçu, adil yargılamayı etkileme hususu oluşturduğu da gözden uzak tutulmamalıdır.

Ana muhalefet partisinin genel başkanının konuyu çarpıtarak, yanlış ve yalan açıklamalarda bulunması, siyaset adamı ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Söylenenler yalan ve yanlıştır. Kulaktan dolma ya da yanlış geçmiş bir haber, çünkü soruşturmanın savcılarca yapılan soruşturmanın burada cereyan eden kısmı tamamen gizlidir. Orada şöyle söylenmişte böyle olmuşta, bunlar yalan ve yanlış ifadeler. Hele hele dedikodudan öteye gitmeyen iddiaya dayanarak, yargı mensuplarını ve üst düzey kamu görevlilerini suçlayıcı açıklama yapması talihsizliktir.



Şehit ailelerine mesaj

- Şehit aileleri bizim mukaddes emanetlerimiz. Şehitliğin ne demek olduğunu biz iyi biliriz, onlar (muhalefet) bizim kadar bilmez.



'Birileri bu iş yeter ki AKP eliyle çözülmesin anlayışında'



Her gün vatandaşı nasıl provoke ederim, vatandaşları nasıl tahrik ederim, vatandaşları nasıl acite ederim diyen bir muhalefet anlayışı var. Silah bırakanları gelsinler kucakllarız diyen muhalefet anlayışı şimdi ağız değiştirdi. Süreci baltalamaya çalışan bir muhalefetle çalışmanın zorluğunu vatandaşlarımız görmeli. Sayın Baykal şehit ailleerimizin ve gazilerimizin duygularını istismar yolunu seçmiştir. Bütün gayretlerimiz akan kanın durması yeni şehitler verilmemesi ve yeni acıların yaşanmaması için. Birileri bu iş yeter ki AKP eliyle çözülmesin anlayışında vatandaşlarımız bunu çok iyi görüyor.





DTP'de yanlış yapmıştır

Bu süreçte Çok büyük bir sorumsuzluk örneği sergilemiştir. Bu süreci şova dönüştüren DTP de yanlış yapmıştır. Acaba hükümetin gayretini boşa mı çıkarmak istiyorlar.

Bu konuda hiç kimse kendisini ayrıcalıklı görmesin. Bu tür görüntüleri tekrarlamayı kimse aklından geçirmesin. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Herkes yaptığının karşılığını çeker.







'Savaşın hesabını sormayanlar,

neden barışı sağlıyorsunuz diye hesap soruyor'



Özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Kimse zihin bulandırma ve karalamalara itibar etmesin. Provokasyonlar ve karalama kampanyalarına karşı vatandaşlarımızı sağduyuya çağırıyoruz. Terörün hesabını soramayanlar şimdi neden barışı sağlıyorsunuz diye bizden hesap sormaya kalkışıyor. Bu adımlar 10 yıl 20 yıl önce atılsaydı kayıplar ve meselenin çözümü daha kolay olurdu.

Bu bir son şanstır. Bu süreçte sekteye uğrarsa sorunun çözümü daha zor olacaktır.

Bundan sonra hiç bir provokatif davranış ve eyleme izin verilmeyecektir. Pek çok sürprizler var. Yeni gelişmeler olabilir. Teröre karşı daha sabırlı ve daha kararlı olacağız.

Bakan Atalay gazetecilerin sorularını cevaplıyor:

Bu bir pakettir. Şu anda olumlu bir ortam doğmuştur. Çözüme doğru adım adım gidiliyor.



Bizim şartlarımız belli. Hukukun gereğini kabul eden gelir teslim olur. Biz de teslim olacaklarla ilgili her hangi bir rakam yok. DTP legal bir parti. Biz karanlık işler içinde değiliz. AKP olarak eskiden karanlıkta kalanları aydınlatıyoruz. Şefaflık, bu hep böyle olacak.

Meclis'te gerekirse kendileriyle görüşebiliriz. Yurt içi ve uluslararası çalışıyoruz. Kasım ayının ilk haftası gibi Meclis'e bilgi vereceğiz.

Mahmur ile ilgili ayrıca çalışıyoruz. Orası farklı bir yer. Ailelerin zor şartlar içinde kaldığı bu kamp üzerinde ayrıca çalışmalarımız da var. BM'den ziyade Irak ile irtibatımız yoğun şekilde sürüyor.







DTP'ye şov uyarısı



'Ahmet Türk engellemeye çalıştı ama önüne geçemedi'



DTP, illegal bir partidir. Biz illegal yapılarla görüşmüyoruz. DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile cumartesi günü açık konuştum. Benimle beraber Tarım Baknı Mehdi Eker'de vardı. Türk de arkadaşları ile geldi. Orada açık konuştuk. Bu şovları yapmayın süreci tıkarsınız diye uyardık. Ahmet Türk'ün bunu engellemeye çalıştığını biliyoruz. Ama önüne geçemedi.

Biz AKP olarak açık çalışıyoruz. O karanlıkta kalan bölgeler eskidendi. Biz geçmişteki karanlıkta kalan noktaları aydınlatıyoruz. İstiyoruz ki karanlıkta bir şey kalmasın. Vatandaşlarımızdan gizlenen bir şey olmasın.

Teslim olanlarla ilgili rehabilitasyon çalışması yapılıyor.

Sayın anamuhalefet lidernin yaptığı şeyde dedikodu.Zemin hukuk ve yargıdır. Başka zemin yoktur. Olması sözkonusu değildir.





