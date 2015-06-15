Beşir Atalay: Çözüm sürecinde yanlış yaptığımız için oy kaybettik

Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay, Kanal 7’de katıldığı canlı yayında, AKP'nin çözüm sürecini seçimler öncesinde durdurarak yanlış yaptığını ve bu durumun da bölgede oy kaybetmeleriyle sonuçlandığını söyledi.

Atalay, “Çözüm sürecinde seçim nedeniyle frene basılması, Doğu ve Güneydoğu’daki oy kaybında bir faktör olabilir mi?” sorusuna, “Bunu ben bir faktör olarak görüyorum. Bu, hükümetimizin bir politikasıdır, bunu bir yana bırakıyorum. Bunu bir parti sözcüsü olarak değil de şahsi bir görüş olarak söylüyorum. Doğrusu her şey planlanmış ve giderken, artık neredeyse silah bırakmayla ilgili son adımlara doğru gelinirken, seçim öncesi o sürecin bir anlamda seçim sonrasına erteleniyor gibi bir hava verilmesi ya da durdurulması burada faktörlerden biri olmuştur” yanıtını verdi.

Spikerin “Bu da bir özeleştiri sanırım” sorusuna Atalay, “Evet. O konuya çok emek vermiş biri olarak... Oradaki nihai hedef silah bırakma ve eve dönüştü. Oraya yakın bir noktada, seçime yakın bir zamanda sürecin durdurulmasını ben böyle değerlendiriyorum” şeklinde yanıt verdi.