T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşir Atalay: Çözüm sürecinde yanlış yaptığımız için oy kaybettik

Başbakan Yardımcısı Atalay, AKP'nin çözüm sürecini seçimler öncesinde durdurarak yanlış yaptığını ve bu durumun da bölgede oy kaybetmeleriyle sonuçlandığını söyledi

15 Haziran 2015 00:36

Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay, Kanal 7’de katıldığı canlı yayında, AKP'nin çözüm sürecini seçimler öncesinde durdurarak yanlış yaptığını ve bu durumun da bölgede oy kaybetmeleriyle sonuçlandığını söyledi.

Atalay, “Çözüm sürecinde seçim nedeniyle frene basılması, Doğu ve Güneydoğu’daki oy kaybında bir faktör olabilir mi?” sorusuna, “Bunu ben bir faktör olarak görüyorum. Bu, hükümetimizin bir politikasıdır, bunu bir yana bırakıyorum. Bunu bir parti sözcüsü olarak değil de şahsi bir görüş olarak söylüyorum. Doğrusu her şey planlanmış ve giderken, artık neredeyse silah bırakmayla ilgili son adımlara doğru gelinirken, seçim öncesi o sürecin bir anlamda seçim sonrasına erteleniyor gibi bir hava verilmesi ya da durdurulması burada faktörlerden biri olmuştur” yanıtını verdi.

Spikerin “Bu da bir özeleştiri sanırım” sorusuna Atalay, “Evet. O konuya çok emek vermiş biri olarak... Oradaki nihai hedef silah bırakma ve eve dönüştü. Oraya yakın bir noktada, seçime yakın bir zamanda sürecin durdurulmasını ben böyle değerlendiriyorum” şeklinde yanıt verdi.

 

ETİKETLER

beşir atalaybaşbakan yardımcıakp sözcüsüçözüm süreciakp doğu ve güneydoğuda neden kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24