Beşir Atalay: Çözüm sürecinde kopma yok, iyi gidiyor

Çözüm sürecinin yavaş ama sağlıklı ilerlediğini, bir kopma olmadığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, “adımları atarken kimseyle pazarlık etmedik. Türkiye’nin üçte biri OHAL ile yönetiliyordu, unutulmasın” dedi.

AKP’nin dün sona eren Kızılcahamam Kampı, bakanların çarpıcı değerlendirmelerine sahne oldu. Basına kapalı bölümlerde yerel seçimler kadar yeni anayasa, çözüm süreci, demokratikleşme paketi ve ekonomiyle ilgili konular da ön plana çıkarken Başbakan Erdoğan ve kurmaylarından yeni mesajlar geldi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, çözüm sürecinde alınan yolu “Bu süreçler genelde hızlı gitmez, temkinli ve yavaş gider. Önemli olan sağlıklı gitmesidir. Provokasyonlara uğramamasıdır. O konuda da tedbirliyiz, temkinliyiz. Bir kopma yok, süreç iyi gidiyor” diyerek anlattı.

'Değişim sokakta olmadı'

Akşam gzetesinden Hakkı Kurban'ın haberine göre, Atalay’ın, çözüm sürecinde gelinen noktayı işaret ederken, muhalefetin tavrını da eleştirdiği belirtildi. “Biz bu değişimi sokak hareketleriyle yapmadık. Bu bir sessiz devrimdir” ifadesini kullanan Atalay’ın, “Adımları atarken kimseyle de pazarlık etmedik. 2002’de Türkiye’nin üçte biri Olağanüstü Hal ile yönetiliyordu, bu unutulmasın. Bugün geldiğimiz noktada demokrasimiz ileri bir seviyeye gelmiştir” dediği bildirildi.

'Başörtüsü artık özgürlük simgesi'

Başörtüsünün kamuda serbest hale gelmesi ve milletvekillerinin Meclis’e girebilmesinin önemine işaret eden Atalay’ın, “Başörtüsü bu ülkede hep tabu olarak görüldü. Biz o tabuyu yıktık. Şimdi başörtüsü artık özgürlüklerin simgesidir” dediği öğrenildi.

Ruhban Okulu Atina'yı bekliyor

“Heybeliada Ruhban Okulu neden açılmıyor?” sorusunu Atalay’ın, “Bu konuda Yunanistan’ın, Türk azınlıkla ilgili adım atmasını bekliyoruz. Biz kendi açımızdan gerekli çalışmalarımızı yaptık” ifadesiyle yanıtladığı kaydedildi.

'AK Parti'nin oy oranı yüzde 51.4'

Seçim hazırlıkları kampın en önemli gündem başlığıydı. Temayül yoklamalarının yanı sıra, aday belirleme süreci hakkında da teşkilata bilgi aktarıldı. Tek kriterin temayül yoklaması olmadığı, kamuoyu anketleri, performans karneleri, hazırlanan raporlar, milletvekillerinin görüşlerinin de süreçte belirleyici olacağı kaydedildi. Son yapılan anketlerle ilgili de bilgi veren Atalay’ın, AK Parti’nin oy oranını yüzde 51.4 olarak açıkladığı ifade edildi.

Yeni Anayasa adımında CHP bekleniyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de yeni Anayasa çalışmalarında gelinen noktayı anlattı. “Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda mutabakata varılan 60 maddenin Genel Kurul’a getirilmesi konusunda CHP’yi bekliyoruz” diyen Şahin’in, “170 maddelik bir Anayasa üzerinde görüşmeler yürütüldü. Bunlardan 44’ünde dört parti de tam olarak uzlaştı. Bazı muhalefet partilerinin itirazına karşın uzlaşmayla çıkarılabilecek madde sayısı 60. Eklemelerle birlikte bu rakam 63 olabilir” bilgisini verdiği kaydedildi. Şahin, “asgari ücretten vergi alınmaması” konusunun da Anayasa’da yer almasının benimsendiğini vurguladı.