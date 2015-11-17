Beşir Atalay: Çözüm süreci buzdolabından çıkabilir

AKP Van Milletvekili Beşir Atalay, HDP kanadından çözüm sürecinin buzdolabından çıkmasına ilişkin yükselen seslere, “Zaten buzdolabında demek yani tekrar bir gün çıkabilir demek. Dolayısıyla o anlam içinde saklı. O güveni, inandırıcılığı tabii vermeleri lazım, o epey kaybedildi şu anda, onun tekrar verilmesi durumunda o buzdolabından her zaman çıkabilir” dedi.

TİMETURK’un haberine göre, TBMM'de kaydını yaptıran Beşir Atalay, basın mensuplarının yeni yasama dönemine ilişkin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa vurgusu yapan Atalay şöyle dedi:

“İlk aylarda yapılacaklar, daha sonrası, daha sonrası, tabii hükümetin Meclis'e o yönde getireceği yeni şeyler olacak. Herhalde en hızlı olması gerekenler ilk üç ay içinde AK Parti'nin seçimlerde vaat ettiği ve hükümetin ajandasında olan konular, bunlarla ilgili belki bazısı yasal değişiklikler, düzenlemeler gerektirebilir, sanıyorum önce onlar gelir. Ama benim Meclis'ten en fazla beklediğimi sorarsanız doğrusu 25. Dönem çok kısa sürdü ama 24. Dönem partiler arası uyum ve diyalog işbirliği beklediğimiz kadar olmadı, inşallah bu dönem daha iyi bir diyalog olur yani Genel Başkanımız hükümet kurulduktan sonra zaten burada grubu bulunan partilerin genel başkanlarıyla görüşme talebinde bulunacağını açıkladı. İnşallah o ilk başlangıç olur, ondan sonra da diğer konular ki herhalde en önceliklerden birisi de anayasa olacak. İyi bir diyalog ortamı sağlanır ve ülkemizin ihtiyacı olan anayasa ve yasal düzenlemeler kolaylıkla yapılır.”

“Bir gün tekrar silahı bırakma konusunda kesin olarak ortaya o iradeyi koyarlarsa”

“HDP cephesinden çözüm süreci buzdolabından çıkarılmalı yönünde bazı açıklamalar var ne diyorsunuz? Obama'nın da buzdolabından çıkarılmasına yönelik bir talebi olduğuna yönelik haberler var” sorusuna Atalay, şu yanıtı verdi:

“Zaten buzdolabında demek yani tekrar bir gün çıkabilir demek. Dolayısıyla o anlam içinde saklı. Ama öncelikli konu ülkemizin her köşesinin güvenliği yani güvenlik ve kamu düzeni tam anlamıyla sağlanmalı. Onun için bu çalışmalar, operasyonlar sürmeli, bütün terör örgütlerine karşı sadece şey değil PKK değil, şu günlerde biliyorsunuz DAEŞ'e yönelik operasyonlar sürüyor yani her tür teröre karşı, bunlar çözüm sürecinin karşılığı değildir yani onlar da sürecek ama bir gün tekrar silahı bırakma kesin olarak ortaya o iradeyi koyarlarsa ama inandırıcı ve güvendirici şekilde tabii o tür çalışmalar tekrar başlar zaten AK Parti'nin seçim beyannamesinde de var, şu anda hükümet programında da, bunlar olacak.”

“O buzdolabından her zaman çıkabilir”

“Acil Eylem Planı içinde bu var mı?” sorusuna da Atalay, “Yani acil eylem planı biraz daha idari ve yasal tasarrufları getiriyor. Yani bunun acil eylem planı içinde olması zaten gerekmiyor ama yani önemli ülkemizin en önemli konularından birisi ama o güveni, inandırıcılığı tabii vermeleri lazım, o epey kaybedildi şu anda, onun tekrar verilmesi durumunda o buzdolabından her zaman çıkabilir” yanıtını verdi.