Beşir Atalay 'Aktrol' sorusu eşliğinde o ofisi açtı

AKP'nin Yeni Türkiye Digital Ofisi'nin resmi açılışı bugün yapıldı. Açılış, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay tarafından gerçekleştirildi. Maslak'ta bir iş hanında faaliyet gösterecek ofiste 200 kişi 24 saat esasına göre çift vardiya olarak görev yapacak. Açılış töreninde bir konuşma yapan Beşir Atalay, "Biz zaten sosyal medyayı önceden de etkili kullanmaya hep gayret ettik. Ama bazen de tam kontrolümüz olmayabiliyordu" dedi. İlk defa bir siyasi partinin böyle bir kurumsal merkez kurduğunu söyleyen Atalay, "Sadece seçim dönemi için değil, seçimden sonraya da uzanacak parti çalışmalarımızda kullanacağımız önemli bir platform olarak kullanacağız burayı" ifadelerini kullandı. Yeni Türkiye Digital Ofisi Direktörü Gökhan Yücel, "Aktrol" sorusu üzerine "Aktrol biraz kamuoyunun oluşturduğu bir söylemdir" cevabını verdi.

45 kişilik 4 ekip çalışacak

Yeni Türkiye Digital Ofisi Direktörü Gökhan Yücel de merkezin işleyişiyle ilgili bilgi verdi. Merkezin farklı ekiplerden oluştuğunu söyleyen Yücel, "Bunlardan birincisi içerik üretimi ekimiz. İkincisi etkileşimi sağlayacak, yayılımı sağlayacak bir ekimiz var. 4 adet 45 kişilik ekipler var. Bu ekipler kampanyayı sahaya yayacak" dedi.

'Aktrol diye bir kadro yok'

Kamuoyunda oluşan "Aktrol" algısıyla ilgili bir soruya yanıt veren Yücel, "Ak Parti'nin digital medya stratejisini Yeni Türkiye Digital Ofisi yürütmektedir. Adresimiz bundan sonra hepinizce malumdur. Hepinizi bekleriz. İstediğiniz her türlü soruyu bize sorabilirsiniz" dedi.

"Bizim görevimiz sahayı, teşkilatı bilgilendirmek. İçerik üretmek. Kampanyayı tahkim etmek ama aynı zamanda medyayı bu konu hakkında bilgilendirmektir" diyen Yücel sözlerini şöyle sürdürdü: Yeni Türkiye Digital Ofisinde Aktrol diye bir kadro yoktur. Yeni Türkiye Digital Ofisinde digital analistler çalışır, kreatif direktörler çalışır. Sosyologlar çalışır. Metin yazarları çalışır. Sosyologlar çalışır. Yabancı dil bilen insanlar çalışır. Siyasal iletişim uzmanları çalışır. Görsel tasarım ekipleri çalışır. Aktrol biraz kamuoyunun oluşturduğu bir söylemdir. Yeni Türkiye Digital Ofisinde çalışanlar saydığım disiplinlerdir. Bizim kapımız 7-24 herkese açık. Burası bir kampanya merkezidir. Bir mahremiyeti vardır ama bu mahremiyet, trollükle açıklanabilecek bir mahremiyet çerçevesi değildir...

'Platform burasıdır'

Beşir Atalay da "Ak Partinin sosyal medya koordinasyonu buraya aittir" diyerek, " Gençlik kollarımızın çalışmalarını burayla irtibatladık. Buranın mesajını onlar esas olacaklar. Bizim seçim kampanyamız, strateji ekibimiz var genel merkezde, onun başında ben varım. Mesajlarımızı biz zaten paylaşıyoruz. Bizim sorumluluğumuzu alacağımız sosyal medya platformu burasıdır" şeklinde konuştu. Başka yerlerde bazılarının iyi niyetli olarak partilerinin seçim kampanyalarına destek verebileceklerini söyleyen Atalay, "Tanıtım medya başkanı olduğum günden beri dile getiriyorum. Kurumsal kimliğimizi taşımayan sosyal medya mesajlarının sorumluğunu biz almıyoruz" dedi.

'Görevlerimiz arasında insanlara hakaret etmek yoktur'

Tekrar söz alan Yeni Türkiye Digital Ofisi Direktörü Gökhan Yücel, "Yeni Türkiye Digital Ofisi’nin en önemli prensibi, pozitif kampanya yapmaktır. Bizim görevlerimiz arasında insanlara hakaret etmek veya hakaretlere hakaretle cevap vermek yoktur. Biz pozitif içerik yayınlarız, pozitif yayılım yaparız. Pozitif analiz yaparız" dedi.

Atalay basın toplantısının ardından Yeni Türkiye Digital Ofisini gezdi görevlilerden bilgi aldı.